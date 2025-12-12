Jean Luis Fortuna: un cronista romántico seducido por la bachata

La conexión de Jean Luis Fortuna con la bachata es tan antigua como su amor por la música. Desde niño, entre trompetas, pianos y guitarras, descubrió que su corazón vibraba con el sonido sentimental de este género dominicano.

“La bachata es mi inspiración, es mi música. Desde pequeño crecí escuchándola y se convirtió en parte de mí”, expresó Fortuna durante una visita a la redacción de Listín Diario.

Además de cantar, él ha demostrado ser un compositor con un don afinado. Ha escrito temas conocidos por el público en las voces de los veteranos bachateros Raulín Rodríguez y Teodoro Reyes. Y adelantó que tiene “algo bajo la manga” para un bachatero de alto rango, cuyo nombre mantiene en secreto, pero del que promete una colaboración soñada.

“La canción ya está hecha. Solo falta que él diga que sí”, comentó con una sonrisa cómplice.

Fortuna se caracteriza por su estilo romántico dentro de la bachata: “Me gusta lo romántico, lo pacífico. Aunque uno esté viviendo algo difícil, siempre trato de mantener el equilibrio en las letras. Que sean bonitas, que enamoren”.

El bachatero lleva más de dos décadas en el género, pero el momento que cambió su carrera llegó en el año 2000, cuando decidió dejar de ser acompañante de grupos locales para convertirse en solista. Sus temas “Corazón de piedra” y “Cara de niña” marcaron ese antes y después que le confirmó que sí, que su voz tenía un camino propio.

Durante la entrevista, regaló a la audiencia un fragmento de su más reciente título, “Tu perfume en mi ropa”, interpretado con la emoción de quien canta lo que siente: “Tu perfume en mi ropa no quiere salir, se queda aquí clavado esperando por ti...”.

Él la define como “una bachata íntima que nace de un recuerdo real, el olor de un viejo amor impregnado en su camisa, en su “poloché” y “en todo lo que tocaba”.

Fortuna, quien compone desde lo más profundo de su propia experiencia, confesó que esta canción es una de sus obras más personales. “Todas mis canciones vienen de algo que me sucedió o que vivió alguien muy cercano a mí”, explicó entre risas y complicidades, recordando aquella época en que una novia dejaba su aroma en su ropa como un rastro imposible de ignorar.

Su agenda actual está enfocada en la promoción del tema, en continuar su media tour y en preparar nuevas canciones para el 2026. Aunque no confirmó un álbum, sí aseguró que hay mucha música “dulce y bonita” por venir.

Antes de despedirse, dejó una invitación especial a todos sus seguidores: “Quiero que el público sienta mis emociones, mi amor por la música. Que se conecten conmigo, porque cuando canto me transporto, y quiero que ellos viajen conmigo también”.