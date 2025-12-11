"Bachata rosa", el álbum emblemático de Juan Luis Guerra, cumple 35 años este 11 de diciembre

Juan Luis Guerra sopla hoy 35 velitas de uno de sus hijos musicales más adorados. “Bachata rosa”, el álbum más exitoso de toda su carrera, celebra este 11 de diciembre los 35 años de su lanzamiento. Ese martes de 1990 iniciaba una nueva apertura en la música dominicana y la expansión de un género que encontraba nuevos adeptos a nivel global. A partir de ese día se escribió un nuevo capítulo en la historia en la música tropical.

La disquera Karen Record tuvo a su cargo la distribución del disco, que le dio un nuevo giro al merengue, al son y, especialmente, a la bachata. “Rosalía”, “Como abeja al panal”, “Carta de amor”, “Estrellitas y duendes”, “A pedir su mano”, “La bilirrubina”, “Burbujas de amor”, “Bachata rosa”, “Reforéstame” y “Acompáñeme civil” son las canciones que dieron vida al álbum y, a una novedosa período armónico.

La producción musical es un testimonio de la versatilidad de Juan Luis Guerra y su capacidad para entrelazar ritmos tradicionales con una narrativa lírica única, renovada y que hacía clic con las nuevas generaciones.

El éxito del disco fue inmediato: ganó el Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino en 1992 y vendió millones de copias en todo el mundo, impulsando la carrera de Guerra y elevando la bachata a un estatus de prestigio cultural.

El impacto fue tal que géneros como la bachata o el merengue, y sus respectivos bailes, de repente se pusieron de moda en toda Europa y Latinoamérica.

“Bachata Rosa” abrió las puertas del mundo a la agrupación Juan Luis Guerra y 4.40 el álbum, que había vendido más de cinco millones de copias en ese momento, permitió que Guerra se mantuviera firme en su gira por América Latina, Estados Unidos y Europa.

Juan Luis sigue gozando de un liderazgo en el mercado internacional, convirtiéndose en un gran embajador del merengue y la bachata.

Las crónicas de la época recogen que entre el 25 de febrero y el 30 de septiembre de 1991 el álbum estuvo en el top 10 de discos más vendidos en España, muchas de esas veces en el primer o segundo puesto. Vendió más de 700 mil copias.

A más de tres décadas el álbum continúa como uno de los predilectos en los nuevos oyentes de estos tiempos lo mantienen entre los más escuchados de la de su discografía en Spotify.

El músico y corista de la banda Roger Zayas, integrante de la agrupación 4.40 recordó hace cinco años atrás, con orgullo, el lanzamiento del disco del que formó parte: “Si de algo me siento super orgulloso es de pertenecer a esta banda y todos sus logros. Estar desde el inicio, hace 36 años, convierte este tiempo en la definición de mi carrera como artista”.

Luego agregó: “Haber sido parte de un suceso como “Bachata Rosa” y haber colaborado en esta increíble producción, me llena de la mayor satisfacción. Gracias al boss, @juanluisguerra y a mis otros hermanos @marcohernandeztaveras y @adalgisap por la historia y los recuerdos”.

Versiones de extranjeros

En 2022 Chris Martin, de la banda inglesa Coldplay interpretó una hermosa versión de “Bachata rosa” durante el tour “Music of the Spheres” (Música de las esferas) en Santo Domingo. La pieza fue coreada por los miles de presentes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

“Sin lugar a dudas Juan Luis Guerra es el referente obligado de la musicalidad dominicana. Su música, cargada de colorido local, nos ha representado en playas extranjeras dándonos a conocer y motivando a que nos conozcan mejor. No debe extrañar que otros artistas hayan querido sentirse cercanos a la República Dominicana rindiendo tributo a Juan Luis y su grupo 4-40”, ha escrito sobre el tema el musicólogo Manuel Betances (Discolai.com).

En ese listado de versiones de canciones extraídas de “Bachata rosa” figura Mocedades, que le hizo un homenaje al artista dominicano en su última grabación a cargo de la alineación original de ese grupo español.

Por igual, Marlon ganador de la tercera temporada del programa “Objetivo Fama” en Puerto Rico, grabó en 2008 un tributó al músico dominicano con arreglos en salsa y merengue de sus éxitos, entre ellos algunos de “Bachata rosa”.

También se recuerdan las versiones realizadas por Fernando Villalona y Luis Vargas sobre el tema “Burbujas de amor”, ambas en 1990.

El disco “Bachata rosa” tuvo su propia versión en portugués, lanzada para conquistar el mercado en Brasil, al que se le llamó “Romance rosa”. Para sorpresa de muchos, 4-40 también ha llegado al mundo de la música de ascensor o ambiental, con dos versiones del afamado Ray Conniff para su disco “Latinisimo” de 1994: “Burbujas de Amor” & “La bilirrubina”, anota en Discolai.com el experto musical Manuel Betances.

Además de Juan Luis Guerra, para la bachata el 11 de diciembre será su fecha festiva, porque en 2019 fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).