Reacciones a la muerte de Robe Iniesta: Músicos, políticos y entidades como el Museo del Prado lo recuerdan

El fallecimiento de Robe Iniesta ha provocado reacciones de tristeza en representantes de la cultura y la política, del Museo del Prado a miembros del Gobierno, pasando por escritores y músicos a los que el artista extremeño dejó huella y que le han recordado en muchos casos a través de las letras de sus canciones.

El mundo de la cultura recuerda a Robe

«Que el poder del arte / Bien nos pudiera salvar / De una vida inerte / De una vida triste / De una mala muerte», reza ‘El poder del arte’, un celebrado tema de Iniesta que el Prado ilustró con algunas de sus obras maestras el pasado febrero. La pinacoteca ha lamentado «profundamente» la muerte del que fuera líder de Extremoduro y ha vuelto a publicar ese vídeo.

Por su parte, el escritor Lorenzo Silva ha señalado: «No es consuelo, pero al menos llegué a tiempo de rendirle el merecido homenaje en las citas de ‘Afanes sin provecho'» un libro en cuyo prefacio incluyó la letra de la canción ‘Del tiempo perdido’: «Del tiempo perdido / en causas perdidas / nunca me he arrepentido».

El cantante Dani Martín ha escrito un largo mensaje de despedida a Robe en el que reconoce que el sentimiento es como si se hubiera ido alguien de su familia. «Nos conocimos, hablamos, fuiste súper cariñoso conmigo siempre. Ya sabes que alguna prensa se indignaba de que yo quisiera cantar contigo y tú salías en mi defensa. Don Roberto Iniesta Ojea, me has jodido el día, la semana y me has arrancado parte de mi vida hoy», dice en Instagram, junto a una fotografía de ambos.

El grupo Alcalá Norte ha deseado «buen viaje también al maestro Robe» y le ha dado «gracias por ese puñado de canciones que nos dejas a las que aferrarnos para que la vida y el camino sean un poco más leves», a la vez que señala que «cada vez que toque esta canción me voy a acordar de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio», en referencia a ‘La Calle Elfo’, donde incluyen un fragmento que sale de ‘Dulce introducción al caos’, de Extremoduro.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado profundamente el fallecimiento de Robe. «Fundador del mítico grupo Extremoduro, ingresó como socio en nuestra entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como ‘So payaso’, ‘Jesucristo García’, ‘Pedrá’ o ‘Destrozares’.

Pablo Fernández (Podemos) pide día de luto nacional

En el mundo de la política, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez – fue «un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás»- y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun -«hoy España llora a una de sus leyendas- ha lamentado el fallecimiento de Robe el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, para quien «su voz marcó generaciones enteras».

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho que «es un día triste para los extremeños» -lugar donde él también nació, como Robe- y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha señalado que «Extremoduro fue la banda sonora» de parte de su juventud.