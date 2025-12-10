Muere Robe Iniesta, líder del grupo español de rock Extremoduro

El músico español Robe Iniesta falleció este miércoles a los 63 años en España, dejando tras de sí uno de los legados más sólidos del rock y la música en español, marcado por letras abrasivas que cosecharon un reguero de seguidores a ambos lados del Atlántico.

Primero con Extremoduro y en los últimos años con su nueva formación, Robe, el objetivo de Iniesta siempre fue sorprenderse a sí mismo y "despertar conciencias" con su música.

En un mundo en el que, en su opinión, había "demasiada música de usar y tirar", este "poeta" a ras de suelo rehusó casarse con lo que no le convencía, fuesen excompañeros de banda, una multinacional que le reclamaba millones o con la idea de lo políticamente correcto.

"A veces hay que molestar un poco, sobre todo si quieres hacer pesar", decía él sobre sus letras.

Extremoduro nació en 1987 en la ciudad de Plasencia (Oeste de España), ciudad que siempre llevó por bandera y que hoy decretó tres días oficiales de luto.

Multitud de personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo y la política reivindicaron hoy en España el legado de Robe Iniesta. Como el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que fue "el poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás".

En sus más de 30 años de carrera al frente de la banda dejó 11 álbumes de estudio con canciones para el recuerdo y ventas millonarias, pese a que su carrera no discurrió en paralelo a la gran industria discográfica.

Desde sus inicios estuvo marcado por un rock transgresivo, que combinaba una música abrasiva en ritmo con letras explícitas y viscerales como reflejan himnos como 'So payaso', 'Sucede' o 'Salir'.

En el tema 'Jesucristo García' combinó política, religión y marginalidad con una composición que dice así: "Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista, los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista".

"El arte tiene que valer para despertar conciencias, para ver las cosas de otra manera", insistía Iniesta, quien recelaba de los que "no tienen dudas". "Hay que dudar siempre y hay que replanteárselo todo", aseguraba.

En 2012 el grupo dio el salto a Latinoamérica e hizo su primera gira visitando países como Chile, Argentina y Uruguay, aunque la banda contaba con seguidores en muchos otros países, como Colombia.

Tanto que en Uruguay existe una banda llamada Milongas Extremas que comenzó como tributo a Extremoduro y que, según el propio Robe Iniesta, es la única del mundo que hacia versiones de sus canciones que le gustaban.

Extremoduro tenía previsto en 2020 una gira de despedida pero la truncó la pandemia. Tras varios intentos para reprogramarla, y en medio de un cruce de acusaciones entre el músico y la promotora, la gira terminó cancelada y el gigante Live Nation interpuso una demanda millonaria contra Iniesta.

Para entonces el músico ya se encontraba plenamente volcado en Robe, su proyecto musical alternativo junto a otros seis músicos, que había comenzado su andadura discográfica con 'Lo que aletea en nuestras cabezas' (2015).

"Esto me permite hacer otras cosas fuera de lo que la gente espera, no tener paredes, sorprenderme a mí mismo", dijo, cansado de que hubiese quien seguía buscando al autor de 'Somos unos animales' (1991).

Esta nueva etapa fue muy valorado de nuevo por la crítica, y le acompañó una fructífera serie de directos ('Bienvenidos al temporal', en 2018) y tres discos de estudio más: 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos' (2016), 'Mayéutica' (2021) y 'Se nos lleva el aire' (2023), en el que estaba presente la idea "de vivir el presente y saber disfrutar de lo que tenemos a cada momento".

"Somos más banda de lo que ha sido Extremoduro nunca por la manera de trabajar y de manejar las cuestiones artísticas", reivindicó Iniesta en una rueda de prensa en 2023 para presentar la gira 'Ni santos ni inocentes', todo un éxito que llegó a vender 250.000 entradas solo en España.

En noviembre de 2024 no pudo celebrar sin embargo sus dos últimos conciertos en Madrid por un tromboembolismo pulmonar. Las esperanzas en su recuperación crecieron cuando meses después reapareció sobre los escenarios junto al cantante Leiva.

"Yo desde luego no me pienso retirarme por mis propios pies. Si me entra reuma, dejaré de tocar la guitarra; si las piernas no me aguantan, tocaré sentado. Y si llega un momento en el que la presión de los escenarios sea mucha, al menos seguiré haciendo canciones", había comentado tiempo antes a EFE sobre cómo veía su futuro este hombre confiado en que, pese a todo, aún "podemos cambiar el mundo". EFE