Concurso “Haciendo merengue” reconoce a sus ganadores

Tres sociedades de gestión colectiva y dos instituciones estatal y privada unieron esfuerzos para impulsar el merengue desde su raíz creativa.

Sgacedom, Sodaie y Egecam, junto a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), presentaron oficialmente los resultados del novedoso concurso “Haciendo Merengue”, un proyecto cultural destinado a sumar 10 obras inéditas al repertorio del ritmo que identifica a la República Dominicana.

La iniciativa, dirigida exclusivamente a los miembros activos y administrativos de Sgacedom, con el objetivo de estimular la creación musical y asegurar nuevas propuestas para la evolución del merengue.

El certamen contó con un jurado de reconocida trayectoria en la industria, integrado por el productor radial y animador Domingo Bautista, el director de emisoras y radiodifusor Mon Lluberes, y el músico Antonio M. Fuentes, graduado en el Conservatorio de Música de Cuba. Su participación garantizó un proceso de evaluación riguroso, equilibrado y acorde con los estándares musicales que demanda el género.

Durante una rueda de prensa celebrada el jueves 4 de diciembre en el Hotel Catalonia, los organizadores dieron a conocer las composiciones ganadoras, elegidas entre decenas de propuestas presentadas bajo seudónimo para garantizar transparencia en el proceso evaluativo.

Al anunciar a los ganadores, el presidente de Sgacedom, compositor Valerio de León, aseguró que para el Consejo Directivo que le acompaña fue un gran honor trabajar el proyecto junto a Sodaie, Egecam, Adora y la Onda.

El objetivo fundamental, dijo, fue estimular la creatividad de los compositores en tiempos de escasez de disqueras y de artistas que antes grababan las canciones de compositores dominicanos.

“Este premio demostró que Santo Domingo es una cantera de talentos, que a nivel de creatividad es inmenso. Con esta motivación sé que muchos se pondrán las pilas. Este proyecto se une a otros que ya lanzamos, como Reperdom y el próximo que celebraremos en Santiago buscando 10 merengues típicos”, reveló De León.

De su lado, Pochy Familia, miembro de Sodaie, reveló que el próximo paso será seleccionar 10 arreglistas e igual cantidad de merengueros para que incluyan los temas ganadores en sus repertorios, con lo que el proyecto dará inicio a una fase de producción que permitirá llevar estas nuevas obras al público.

Ganadores del concurso “Haciendo Merengue”

1er lugar: “En un minuto”, de Nelson William Mendoza (Nelson de la Olla), bajo el seudónimo El Poeta Popular.

2do lugar: “Yo quiero un varón”, de Bardetradis Lorenzo, seudónimo Lolo le papa.

3er lugar: “Hasta los monos se caen de las ramas”, de Juan Augusto Féliz (Enrique Féliz), seudónimo Herkevá Ganal.

4to lugar: “Porque decir adiós”, de Daniel Vásquez, seudónimo Chocolatico.

5to lugar: “El día más feliz”, de Freddy Reyes, seudónimo Siempre alegre.

6to lugar: “Es pa’ bailar”, de Miguel De Jesús Hernández, seudónimo Merenguero.

7mo lugar: “El merengue”, de Isidro Carrasco, seudónimo Soy dominicano.

8vo lugar: “Déjame vivir mi vida”, de Marcos Carreras, seudónimo ZAIDCA.

9no lugar: “Desde que no estás”, de Robert Leónidas Ortiz, seudónimo Gabosito RD.

10mo lugar: “Mi preferida”, de Daniel Arias, seudónimo Soy original.

Los organizadores calificaron esta primera edición como un impulso significativo para la renovación del cancionero merenguero y adelantaron que proyectan convertir el concurso en un modelo de estímulo creativo para los compositores dominicanos