The New York Band: cuatro décadas de un legado que sigue vivo en el merengue

Hace cuatro décadas, The New York Band revolucionó la escena del merengue en su época dorada. Con una propuesta sonora distinta y visionaria, desde el corazón de Estados Unidos, forjaron su nombre y su legado ha quedado impregnado por generaciones en el corazón de los dominicanos.

“Debutamos en una discoteca llamada el Red Pirate, o sea, el Loro Rojo, allá en New York. Y fue una cuestión espectacular… A los cantantes principales nos subieron por una escalera de bomberos y nos bajaron por una chimenea que caía en el medio de la pista… Y es uno de los momentos que yo recuerdo con mucho cariño”, recordó Franklin Rivers, director de ese día de 1986. Él ha dirigido la banda desde entonces y también es cantante y trombonista de la agrupación.

Durante ese largo tiempo, muchas veces han cantado en la tierra de sus orígenes. Esta vez están de regreso. Tras seis años sin presentarse en escenarios dominicanos, The New York Band vuelve a los escenarios locales este lunes 8 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo, para traer de vuelta sus más grandes éxitos en un show que estará cargado de sorpresas, nostalgia y merengue del bueno.

Luego de tantos años sin retornar a su patria, los miembros de la banda expresaron la emoción de reencontrarse con su público y resaltaron que su permanencia se debe a la visión innovadora de Chery Jiménez, mánager y productor de la agrupación desde sus inicios.

En una visita a LISTÍN DIARIO, el pasado viernes, los artistas admitieron que surgen diferencias creativas y tensiones en la agrupación, especialmente al montar coreografías. Sin embargo, aseguraron que la convivencia se mantiene fluida gracias a la dinámica familiar que han construido a lo largo del tiempo.

Hablar del tiempo juntos llevó inevitablemente a hablar de disciplina, formación y de la figura que moldeó la esencia del grupo: Chery Jiménez, quien tiene un peso importante en la historia del grupo, pues fue el motor creativo detrás de su propuesta moderna. Por igual, impulsó la carrera de su fenecido hijo, Cherito, antiguo vocalista principal de The New York Band, cuya muerte, a los 50 años de edad, el 24 de julio de 2019, conmocionó profundamente a la banda y a todo el país.

Se trata de un tema que no siempre abordan públicamente debido a la carga emocional que representa para cada uno, pero principalmente por un profundo respeto al fallecido artista.

Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Tony Morales, Aleza Ramírez y Rubén Ariel llegaron juntos a la sede de LISTÍN DIARIO y compartieron con los periodistas anécdotas y vivencias de sus vidas artísticas. (Johnny Contreras, ausente, también forma parte del grupo).

Al tratar los hitos de su trayectoria, señalaron el reencuentro en los Premios Soberano de 2016 como el momento que impulsó el renacer de la agrupación. Ese show significó un antes y un después para la banda.

También destacaron etapas previas como sus presentaciones en discotecas reconocidas de Nueva York y sus giras internacionales, incluyendo conciertos en Japón con llenos masivos.

Con nuevas propuestas, renovados sonidos y un legado que sigue manteniéndose en el tiempo, The New York Band sigue evolucionando, demostrando que es un fenómeno vivo en el corazón del merengue dominicano.

Con esta presentación, la banda retoma oficialmente su agenda en los escenarios.

El regreso de la emblemática agrupación, impulsado por Valenzuela Productions, marca una nueva etapa para el grupo.

POPULARIDAD

El concierto de este lunes en Hard Rock ofrecerá un recorrido por los éxitos que posicionaron a The New York Band como una de las propuestas más influyentes del país, además de incluir nuevos temas que formarán parte de su actual etapa musical.

Entre los más populares figuran “Mamá no quiere que yo colé”, “Nadie como tú”, “Si tú eres mi hombre”, “Dancing Mood”, “María”, “Si tú no estás” y “Dame vida”.

Visual. La producción adelantó que el show de este lunes combinará elementos visuales modernos con la identidad característica del grupo, buscando conectar tanto con los seguidores de siempre como con nuevas generaciones que han descubierto sus canciones a través de plataformas digitales.

El reencuentro de The New York Band con el público dominicano promete una noche cargada de ritmo, nostalgia y renovadas propuestas que celebran su trayectoria de una de las agrupaciones más emblemáticas del merengue contemporáneo.