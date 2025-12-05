A 6 días de su estreno, “BLTN”, de Romeo Santos y Prince Royce, entre los 50 grandes álbumes de 2025

Romeo Santos y Prince Royce continúan haciendo historia en la industria de la música latina con su álbum en conjunto “Better Late Than Never” (“Mejor tarde que nunca”), lanzado el pasado 28 de noviembre.

Desde su estreno, el disco debutó en el primer lugar de la lista global de la plataforma de Spotify y, solo una semana después, la revista Rolling Stone mencionó la producción entre los 50 grandes álbumes de 2025.

“BLTN” se encuentra en la posición número 26 del listado en el que también figura Vicente García con “Puñito de Yocahú”.

Entre las composiciones que destacan dentro del álbum “BLTN”, se encuentran:

“Menor” junto al talento emergente Dalvin La Melodía. Santos explicó que durante mucho tiempo fue acusado de no apoyar a los nuevos artistas, así que consideró que esta oportunidad sería la ideal para comenzar hacerlo.

“Dardos”, compuesta por una letra profunda de desamor y considera la favorita de Romeo Santos.

“Blanca Nieves”, un reto para Prince Royce por su letra fuerte.

En “Ay! San Miguel”, los artistas rinden tributo a sus orígenes dominicanos con haciéndole un guiño a los palos o atabales.

La lista se completa con “Better late than never”, “Estocolmo”, “Lokita por mí”, “Jezabel”, “La amaré”, “Celeste”, “Encerrados” y “La última bachata”.