Max Santos estrena su sencillo “La verdad”

El reconocido músico y cantante del grupo Aventura, Max Santos, se lanza al ruedo artístico como solista y estrena su primer corte musical bajo el título “La verdad”.

El tema, el cual está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music y Sound Cloud, también cuenta con su audiovisual, dirigido y producido por Elijah Rodríguez.

El bajista, cantante y también empresario hizo el anuncio del lanzamiento a través de su cuenta de X.

Actualmente el nuevo tema también se escucha en las principales estaciones que difunden el género bachata a nivel nacional e internacional.

“La Verdad”, con autoría y arreglos del propio Max, marca el inicio de una nueva etapa en la carrera artística de Santos.

El artista de ascendencia dominicana ha presentado su primera cosecha luego de participar en una importante gira mundial de más de 120 shows con el Grupo Aventura.

“Me siento feliz y emocionado con este lanzamiento, una gran oportunidad para seguir conectado con mi público y con todos los amantes de la buena bachata”, expresó Max.