Shadow Blow: “La mayoría de las canciones están pereciendo muy rápido”

“La casa de Alofoke 2” marcó un nuevo capítulo en la carrera de Shadow Blow, pionero de la música urbana romántica en República Dominicana. En su próximo paso, el artista está listo para contar su historia musical durante su concierto del próximo 20 de diciembre en la Gran Arena del Cibao en Santiago de los Caballeros, donde sus compañeros del reality dirán presente.

Aunque actualmente el artista celebra el éxito que ha logrado con “Zaza”, el artista admitió que la música no se encuentra en su mejor momento y que “la mayoría de las canciones están pereciendo muy rápido”, según dijo en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

“La música va muy rápido, tú lanzas un tema hoy y ya si funcionó, en dos o tres meses el tema se oye viejo, entonces por eso los artistas prefieran ir tirando muchos sencillos, porque también dentro de un álbum muchas canciones se pierden, porque la gente entra al álbum y elige la que le gusta y desecha las otras”, detalló.

Sin embargo, negó que la industria musical vaya en deterioro.

“No se ha deteriorado literal, pero sí se ha vuelto un poco más reciclable, por no decirte desechable, porque para que una canción se quede tiene que ser un fenómeno, como de Bad Bunny, o una canción que sea icónica, pero la mayoría de las canciones están pereciendo muy rápido”, indicó.

A lo largo de su carrera, Shadow ha apostado por lanzar álbumes con el objetivo de que sus creaciones perduren en el tiempo, por lo que también ha optado por no versionar sus éxitos después que alcanzan la cima.

“Yo soy muy exigente con la música que hago”, confesó Shadow.

“Hay canciones que salen que a veces tienen tres y hasta cinco años, que yo vuelvo y la hago, vuelvo y la mezclo. Yo siento que la canción antes de salir tiene que gustarme a mí, realmente eso es lo que va a conectar con el público, que la gente sienta todo el empeño que yo le puse, entonces cada vez que sale una canción se convierte como en un clásico, gracias a Dios se convierte en un himno”, afirmó.

“Es muy peligroso, muy arriesgado porque ya la gente la tiene tan arraigada en su ADN, creció escuchándola de una forma que yo siento que cuando uno le hace un remix puede como dañarla”, añadió.

Señaló que tiene una fanaticada celosa con sus canciones, destacando que es una generación que creció junto a él y sus letras, por lo que no le perdonaría que haga adaptaciones de canciones que lograron ser exitosas con su versión original.

“Ese público creció escuchando mi música, se hizo mayor de edad, ya es un público que puede ir a discotecas y por eso mi música romántica se puede cantar en discotecas, porque ya ese público que va ahora a discotecas creció escuchando esas canciones”, explicó.

concierto en santiago

Shadow Blow se ha caracterizado por protagonizar espectáculos de alto nivel de producción y, según adelantó, esta vez no será la excepción, ya que “Capítulos” estará a cargo de Edilenia Tactuk.

“Ahí tenemos quien me abrió las puertas desde el día cero, quien me hizo ver fuera de lo visual, en las presentaciones, en la forma en que me hacía presentarme, Edilenia Tactuk”, anunció.

El músico agradeció el apoyo de la cadena CBS, empresa que estará involucrada en el montaje del concierto que está totalmente vendido.

Además de esta reciente etapa como participante de un reality de convivencia, que obtuvo el récord Guinness como la transmisión en vivo más larga y donde realizó un total de 17 temas, el espectáculo también incluirán las colaboraciones más emblemáticas de su carrera, entre ellas "Mujeres como tú" con Lápiz Conciente y "Solo tú y yo" a dúo con Yailin ‘La más viral’.

Después de hacer historia en el género al presentarse en el Anfiteatro Nuryn Sanlley en el año 2015 y en el Estadio Olímpico en el evento “Qué viva la música” junto a la Orquesta Filarmónica Quisqueya, dirigida por el maestro Eugenio Van Der Horts, en el año 2017, Shadow se propone un nuevo reto para cerrar este 2025.