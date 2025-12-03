¿Cómo Spotify Wrapped compiló tu resumen de 2025?

El fin de 2025 está a la vuelta de la esquina. Y es hora de desempacar Spotify Wrapped.

El miércoles, el gigante del streaming musical presentó su resumen anual, brindándole a sus cientos de millones de usuarios en todo el mundo un vistazo a las mejores canciones, artistas, podcasts y otros audios que llenaron sus oídos durante el año pasado (más o menos un mes y algo más).

Spotify no es la única plataforma —ni servicio de streaming de música— que publica un resumen anual de los datos recopilados de la vida en línea de los consumidores. Sin embargo, desde su lanzamiento hace aproximadamente una década, Wrapped se ha convertido en uno de los más esperados. Spotify prevé que la edición de 2025 sea la más grande hasta la fecha, con una serie de nuevas funciones que espera que solucionen algunas de las decepciones que los usuarios sufrieron el año pasado .

Entonces, ¿qué implica crear Wrapped y qué novedades trae este año? Aquí te contamos lo que debes saber.

¿Qué parte del año cubre Spotify Wrapped?

Para compilar Wrapped, Spotify recopila datos de escucha desde el 1 de enero hasta aproximadamente mediados de noviembre.

Esto le da tiempo a la compañía para ultimar los detalles y entregar su resumen a los usuarios a principios de diciembre. Pero también significa que tus hábitos de streaming de finales de noviembre y diciembre no estarán incluidos, lo que podría explicar por qué tus canciones navideñas favoritas, u otros éxitos de fin de año, no están en la lista.

¿Qué se necesita para conseguir las mejores canciones, artistas y más?

Para que las mejores canciones, artistas y, por primera vez este año, álbumes aparezcan en Spotify Wrapped, la plataforma analiza una combinación de lo que escuchas en streaming y el tiempo que lo escuchas.

Según Spotify, los usuarios deben escuchar al menos 30 canciones durante más de 30 segundos cada una para obtener el premio a las mejores canciones. Para los artistas, deben escuchar al menos cinco artistas únicos durante más de 30 segundos. Y para el premio al mejor álbum, deben haber escuchado al menos el 70 % de las canciones de un álbum.

La compañía confirmó que los datos se recopilan de forma uniforme en todas las plataformas y que la reproducción en modo "sin conexión" también se contabilizará, siempre que el dispositivo se vuelva a conectar a internet unas semanas antes del lanzamiento de Wrapped. Escuchar música con el "modo privado" de Spotify, por otro lado, no contribuirá a ninguna clasificación, pero sí se contabilizará para el tiempo total de uso de la plataforma. Spotify también afirma que los "sonidos de fondo", como el ruido blanco, se filtran.

¿Cuándo empieza Spotify a crear Wrapped cada año? ¿Qué novedades trae para 2025?

Marc Hazan, vicepresidente senior de marketing y asociaciones de Spotify, dijo que su equipo comenzó a pensar en 2025 Wrapped el día en que se lanzó el resumen del año pasado.

"Es una producción de un año completo que abarca, sin duda, todas las funciones de Spotify", declaró Hazan a The Associated Press. El primer día, señaló, eso incluye analizar la opinión de los usuarios sobre el Wrapped recién lanzado.

Muchos suscriptores de Spotify no tardaron en compartir su decepción con el resumen de 2024; algunos se quejaron de que Wrapped fue demasiado minimalista el año pasado. Otros recurrieron a las redes sociales con memes burlándose de funciones que no parecían estar a la altura.

La apariencia de Wrapped evoluciona cada año, y Hazan señala que el desarrollo de la edición 2025 fue impulsado en gran medida por los comentarios del año pasado.

“Realmente tomamos en serio los comentarios y alimentamos lo que creemos que es la experiencia Wrapped más novedosa y llena de acción que hayamos hecho jamás”, agregó.

Esto incluye el regreso de géneros musicales, que faltaban en Wrapped de 2024. La plataforma también presenta los mejores álbumes y audiolibros, así como el recuento de reproducciones de cada canción que aparece en tu lista de reproducción anual. Y la experiencia es más gamificada este año. Hay una solicitud para que los usuarios adivinen su canción favorita antes de que se revele y una "edad de escucha", que intenta adivinar cuántos años tienes de gusto musical según la fecha de lanzamiento de tus canciones favoritas.

Spotify también presentó “Wrapped Party”, una función que permite a los usuarios comparar sus hábitos de escucha con amigos que también usan la aplicación y ganar sus propios títulos tipo premio dentro del grupo.

¿Cómo se utiliza la IA?

Entre otras reacciones negativas que recibió Spotify el año pasado se encontraba la especulación sobre el papel que la inteligencia artificial jugó en la compilación de Wrapped.

El uso más visible de la IA en el Wrapped de Spotify de 2024 fue un podcast complementario impulsado por IA generativa. Spotify no repitió el podcast este año, pero sí presenta otra función, Archivo, que utiliza un amplio modelo de lenguaje para desglosar lo que escuchas en días específicos.

Esa es la parte más centrada en la IA de Wrapped de 2025, afirmó Hazan. Sin embargo, la tecnología se complementa de forma más amplia en las operaciones técnicas de Spotify actuales, incluyendo la ampliación del alcance de su resumen anual.

“La creatividad humana está arraigada en Wrapped”, afirmó Hazan, enfatizando que cientos de personas trabajan en la elaboración del resumen cada año. Tecnologías como la IA, señaló, ayudan a acelerar y mejorar el producto para que llegue a los más de 700 millones de usuarios de la plataforma.

¿Qué dice Wrapped sobre el seguimiento de datos en términos más amplios?

Spotify está lejos de ser la única empresa que rastrea lo que hacen los usuarios en su plataforma y comparte algunos de esos datos, con un toque nostálgico, a finales de año.

Su rival en streaming, Apple Music, lanzó su "Repetición" anual el martes. Y YouTube presentó esta semana su nuevo "Resumen", que también analiza los hábitos musicales de sus oyentes. Las redes sociales, el buscador de Google e incluso los diccionarios también ofrecen sus propias reflexiones de fin de año.

Estos resúmenes podrían indicar una mayor transparencia para los usuarios, ya que pueden ver algunos datos en sus manos. Y productos como Wrapped se han vuelto particularmente populares porque son personalizados y ahora están diseñados para compartirse en línea, lo que hace que muchos lo esperen como una especie de "ritual anual", señala Yakov Bart, profesor de marketing de la Universidad Northeastern.

Aun así, una preocupación es la normalización del ahora constante “seguimiento de las huellas digitales que los consumidores dejan en línea”, añadió.

“Lo que Spotify Wrapped puede hacer es básicamente empaquetar estos datos rastreados en forma de entretenimiento”, dijo Bart. “Convierte todo este rastreo digital que ocurre constantemente entre bastidores en algo divertido… Y así, en lugar de sentirse vigilados, los usuarios se sienten básicamente observados”.