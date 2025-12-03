Bad Bunny fue el artista más escuchado en el mundo en Spotify en 2025

Después de darle un descanso momentáneo a la corona, el puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según desveló este miércoles la plataforma sueca con los datos de 2025.

Además, la balada 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta.

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift. El lanzamiento de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás del puertorriqueño, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, 'The Life Of A Showgirl'. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'APT.' de ROSÉ y Bruno Mars; 'Ordinary', de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix 'KPop Demon Hunters' y para 'Hit Me Hard And Soft', de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.