Sabrina Carpenter y Franklin the Turtle condenan uso de la administración Trump a su música

La cantante pop Sabrina Carpenter y el editor del querido personaje infantil Franklin la Tortuga rechazan el uso que hace el gobierno de Trump de su música e imágenes para apoyar su agenda.

En respuesta al uso de su canción "Juno" en un montaje de video que representa las redadas de ICE, Carpenter tuiteó el martes: "Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tu agenda inhumana".

En el epígrafe del vídeo, la Casa Blanca citó la letra de Carpenter: "¿Alguna vez has probado esto? Adiós".

El lunes, Kids Can Press, editor de "Franklin la Tortuga", condenó la publicación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X, que mostraba una imagen manipulada de Franklin apuntando con una bazuca a barcos. Hegseth publicó la imagen con el texto "Franklin ataca a narcoterroristas".

“Condenamos enérgicamente cualquier uso denigrante, violento o no autorizado del nombre o la imagen de Franklin, que contradiga directamente estos valores”, dijo el editor en un tuit.

La administración Trump ha llevado a cabo múltiples ataques en el Mar Caribe y el Océano Pacífico Oriental contra pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en la región. Más de 80 personas han muerto en estos ataques desde principios de septiembre.

Hay una larga lista de artistas e intérpretes que se han opuesto a que la administración Trump utilice sus canciones y material protegido por derechos de autor, entre ellos ABBA, Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Semisonic , Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, REM, Guns N' Roses, Celine Dion , Beyoncé y Adele .