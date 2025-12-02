Dalvin La Melodía sobre su canción con Romeo Santos y Prince Royce: “No fue suerte, fue oración”

Con “Menor”, junto a Dalvin La Melodía, Romeo Santos y Prince Royce reafirman su apoyo al relevo de la música dominicana.

La colaboración, incluida en su álbum en conjunto “Better late than never” (“Mejor tarde que nunca”), que alcanzó el puesto número uno en Apple Music y Spotify, representa el primer gran espaldarazo de ambos artistas internacionales a la carrera de un talento emergente.

Para agradecer a los cantantes públicamente por la oportunidad, Dalvin compartió imágenes del día en que recibió la visita sorpresa de "El Rey de la Bachata" en un estudio de grabación.

“Esto es un logro de todos. Gracias a Dios, nuestro público, nuestro equipo de trabajo que siempre está al cien por ciento poniendo su talento, su pasión y sobre todo su corazón en cada canción, cada ensayo, cada fiesta, cada video”, dijo al inicio del mensaje.

“No fue suerte, fue oración, fue visión, fue valor, fue confianza, fue disciplina, fue entrega, fue disposición, fue sacrificio y fue el sudor de todos los que están a mi lado que confiaron y apostaron a mi desde el día cero en que Dalvin La Melodía podía ser la nueva cara de la bachata”, afirmó.

Cabe destacar que “Menor” es la única colaboración incluida en el disco que Santos y Royce lanzaron el pasado 28 de noviembre.

“A mí se me ha atacado o se nos ha atacado bastante (A Royce y a él) por no colaborar con los relevos que yo creo que este es el perfecto para ser el primero y que vengan muchos más”, mencionó Santos en entrevista con Billboard.