Álbum de Romeo Santos y Prince Royce debuta #1 global en Spotify

"Better late than never" ("Mejor tarde que nunca"), el álbum en conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, debutó en el puesto número uno del top Global de Spotify.

Luego de su lanzamiento el pasado 28 de noviembre, el disco se posicionó en el primer lugar de la lista por encima de otras producciones globales. El reconocimiento de la plataforma representa un nuevo logro en la historia de la bachata y la música dominicana en general.

El álbum está conformado por trece temas inéditos, compuestos por Romeo Santos, y cuenta además con la pluma de Prince Royce en cuatro de ellos.

Santos encabezó absolutamente toda la producción del LP, jugando con los arreglos tradicionales del género y modernizándolo mediante la fusión de otros ritmos como el R&B y los beats urbanos.

“Dardos” es un tema en el que Santos y Royce exploran el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y diversas guitarras. La lírica moderna explora la jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para definir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica, así como el despecho, las heridas y las faltas que deja en la persona amada.

En “Jezabel”, Santos y Royce nos envuelven en una historia de pasión e incorporan elementos de R&B y beats de reggaetón, lo que refuerza la narrativa del tema. Por su parte, en “Ay, San Miguel!” los artistas rinden tributo al Caribe y sus ritmos, haciendo un guiño a la bomba puertorriqueña.

El álbum cierra con “La Última Bachata”, que incorpora destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage, rindiendo un tributo luctuoso a algunas de las voces más emblemáticas de la música global: Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince y los íconos dominicanos Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

Líricamente, la producción transita entre el español y el inglés, incorporando este último en historias que nos trasladan a Nueva York, cuna de los intérpretes y epicentro de la dominicanidad en Estados Unidos.

La producción incluye tan solo una colaboración: “Menor”, junto al artista emergente dominicano Dalvin La Melodía, lo que conecta a tres generaciones de amantes de la bachata.

Para celebrar este histórico momento cultural, Santos y Royce organizaron el miércoles 26 de noviembre un listening party exclusivo en uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, el Madison Square Garden Arena, que reunió a líderes de la industria, creadores, fans de los artistas y medios de comunicación. Los artistas presentaron su música inédita ante un público eufórico con entradas agotadas, dos días antes del lanzamiento.