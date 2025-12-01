Chimbala se une a Frabian Eli en “Bonita”, un merengue urbano que marca el inicio de la época navideña

El exponente de la música urbana Chimbala marca con broche de oro el final del 2025 con un nuevo tema que promete llenar de ritmo y alegría las pistas durante la temporada navideña. Su sencillo “Bonita”, lanzado este jueves 27 de noviembre en todas las plataformas digitales bajo el sello de la multinacional ONErpm, combina el merengue con toques urbanos.

Para esta ocasión, Chimbala se une al reconocido violinista, productor y compositor puertorriqueño Frabian Eli, conocido por su enfoque innovador al fusionar instrumentos clásicos con música urbana y tropical.

“Bonita” es una canción hecha para la pista: ritmo, sabor y un espíritu festivo que captura la esencia del Caribe desde el primer beat. El sencillo destaca la capacidad de Chimbala de explorar nuevos sonidos sin perder su identidad, manteniendo su sello característico, ahora con una propuesta que cruza fronteras entre el merengue, el pop tropical y la música urbana.

Leury José Tejeda Brito, conocido artísticamente como Chimbala, se ha convertido en un referente del dembow y la música urbana en América Latina. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Wisin, El Alfa, Carlos Vives, Arcángel, Zion & Lennox, Justin Quiles y Natti Natasha.

En 2024, su sencillo global “Che Che” se convirtió en un fenómeno digital: alcanzó el puesto #33 en el Billboard Top 50 TikTok Songs en EE. UU., lideró playlists clave y generó más de 1.7 millones de creaciones en TikTok. Además, Fortnite lanzó un Emote oficial inspirado en el baile del tema, llevando el dembow dominicano al universo gamer global.

Recientemente, Chimbala estrenó “Te lo quedas” junto a Alofoke y Bulin 47, capitalizando el momento cultural del reality del popular comunicador dominicano. Este miércoles 26 de noviembre, se presentó en Orlando junto a estrellas como Arcángel y Jowell & Randy.