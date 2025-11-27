Pareja de Romeo Santos lo convenció de lanzar el álbum este año: “Ella cree mucho en numerología”

Francelys Infante, pareja de Romeo Santos, se encargó de convencer al multipremiado artista a lanzar su álbum colaboración con Prince Royce este año y no el próximo como él lo estuvo planeando.

Durante una entrevista con el streamer colombiano Westcol previo a la fiesta de escucha que ambos bachateros realizaron este miércoles en Nueva York, Santos contó que “su compañera” le explicó el motivo por el cual no era indicado estrenar el proyecto discográfico en el año 2026.

El cantautor señaló que Infante, con quien tiene tres niños, cree en la numerología y decidió hacerle caso aunque no entiende suficiente sobre el tema.

“Ella me dice: ‘Porque Royce es una culebra y tú eres un oso’, y un sinnúmero de cosas que creo muy confusas, pero estamos ahí en las manos de Dios”, dijo Santos.

La primera colaboración entre Prince Royce y Romeo Santos verá la luz el próximo 28 de noviembre. Ambos estuvieron trabajando en el

proyecto desde el 2023, a pesar de que empezaron a intentarlo en 2017.

Royce y Santos se unieron tras años de especulaciones sobre una posible rivalidad por la similitud de estilos musicales.