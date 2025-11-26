Por el Día Nacional del Merengue, emisoras sonarán este miércoles sus temas en todo el país

La Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) unirán esfuerzos este miércoles 26 de noviembre para celebrar el Día Nacional del Merengue, con una jornada especial en gran parte de las emisoras del país.

Como parte de esta iniciativa, las emisoras de ADORA difundirán mensajes de destacados merengueros, quienes exhortan a los dominicanos a seguir apoyando este ritmo que representa nuestra auténtica identidad nacional.

Entre los artistas que grabaron la promoción se destacan Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Bonny Cepeda, Dioni Fernández, Jandy Ventura, Pochy Familia, Kinito Méndez, Tito Kenton, Marcos Caminero y Sivio Mora.

Además, Miriam Cruz, Joseph Fonseca, Javish Victoria, del Conjunto Quisqueya; Ramón Orlando, Willie Hierro, Víctor Roque, de La Gran Manzana; Eddy Herrera, Sergio Vargas, José Virgilio Peña Suazo, Rafa Rosario, Krisppy, Giovanny Polanco y Fefita La Grande.

Asimismo, Irisneida Santos, Franklyn Rivers, la maestra Josefina Miniño, Yokaira Martínez (La Doncella del acordeón), Monchy Capricho.

Charla sobre merengue con Adopae

También, este miércoles la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) realizará el conversatorio “El merengue y sus exponentes” en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:00 de la noche con el apoyo del Banco Popular y el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los expositores serán el compositor Mario Díaz, el periodista y escritor Fausto Polanco y el artista Pochy Familia.

Mario Díaz abordará el tema sobre quiénes fueron los grandes compositores más prolíficos del merengue de los 70, 80 y 90, así como el papel que jugaron en esa época dorada del ritmo.

Mientras que Polanco se centrará en un poco de historia, los récords de los merengueros, los grandes hacedores de cantantes, las orquestas que fueron escuelas, así como sobre lo que originó el auge del ritmo en los años 80, la llamada época dorada.

De igual forma, Pochy Familia hablará sobre el desconocimiento que tenían los compositores con relación al Derecho de Autor en los 80 y 90.