Romeo Santos y Prince Royce confirman álbum juntos tras su primer intento fallido en 2017

Sí, "Better late than never" ("Más vale tarde que nunca") es un álbum colaboración entre Romeo Santos y Prince Royce.

"El Rey" y "El Príncipe" de la bachata confirmaron su primer proyecto juntos durante una entrevista con la revista Billboard, donde contaron cómo lograron crear una producción discográfica completa en secreto, en la cual ambos tienen el mismo protagonismo.

El trabajo musical fue realizado con total hermetismo, incluso para familiares y amigos. El artículo revela que un hermano de Prince Royce que trabaja como fotógrafo en Nueva York "se enteró del proyecto solo después de ser citado para esta portada de Billboard Español y ver el nombre de ambos artistas en el call sheet".

"Aquí nadie ocupa el centro del escenario", dice Santos. "No hay canción donde él cante más que yo, ni yo más que él".

Santos reveló que tuvieron su primero de tres intentos fallidos en 2017, pero finalmente escribieron una de las canciones del disco durante un viaje de amigos a San Bartolomé en 2023.

“No quiero sonar cliché ni demasiado religioso, pero el tiempo de Dios es perfecto”, dice Santos, explicando por qué ahora era el momento adecuado. “Cuando empezamos a grabar la primera canción hace siete años, hubo cierta resistencia por parte de ambos. En ese momento me sentí convencido… la onda estaba ahí, pero luego empezamos a evaluarla y nos dimos cuenta: 'Mmm, esta no es la canción'”.

Entre los temas destaca "Menor", la primera colaboración de Romeo Santos con un talento emergente, Dalvin La Melodía, quien también desconocía de la participación de Prince Royce en el proyecto. Así como, "Dardos", "Jezebel", "Ay San Miguel", "Lokita por mí", "Estocolmo", "La amaré", "Celeste", "Encerrados", "Blanca Nieves", "Mi plan", "La última bachata" y por supuesto "Better late than never".

Este sería el sexto álbum de estudio como solista de Romeo Santos y el octavo de Prince Royce.