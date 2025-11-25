Punta Cana Hits celebra su décimo aniversario

Punta Cana Hits celebró su 10mo aniversario, en un evento que reunió a personalidades del entretenimiento, empresarios, representantes de medios nacionales e internacionales y figuras de la industria como el merenguero El Cata.

La noche inició con una la alfombra roja, con “efecto wao”, que marcó la entrada de artistas, DJ y talentos especiales.

Dentro de la ceremonia, Franklin De La Cruz ofreció las palabras centrales, agradeciendo el apoyo del público, colaboradores y patrocinadores que han permitido que Punta Cana Hits se consolide como una de las plataformas multimedia más influyentes de la región Este.

Posteriormente, se presentó un video introductorio con estética futurista creada con inteligencia artificial, que capturó la evolución y visión tecnológica de la emisora.

La noche continuó con la participación de Tribanda Show, que elevó la energía del evento, seguida de una hora loca con bailarines que encendieron el ambiente.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación del tráiler oficial de la nueva película de Kiki Meléndez, que generó aplausos y gran expectativa entre los asistentes.

"Con este evento, Punta Cana Hits reafirma su compromiso con la innovación, la cultura y la comunicación responsable, celebrando diez años de éxitos y proyectándose hacia un futuro aún más prometedor", afirmó Franklin de la Cruz.