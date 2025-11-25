Martha Heredia apuesta al merengue con “Aprendí”

La reconocida cantante dominicana Martha Heredia sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Aprendí", una pieza contagiosa que reafirma su incursión en el ritmo del merengue.

Este nuevo corte musical, que promete poner a bailar a todo el público, cuenta con un arreglo moderno y vibrante que mantiene la esencia festiva del ritmo dominicano.

"Aprendí" es una composición de Miriam Cruz García y fue producido con la calidad musical del destacado arreglista Maglioni Molina.

Martha Heredia, conocida por su potente voz y sus inicios como baladista, explicó que este lanzamiento da continuidad a un camino que ha tomado con éxito en los últimos meses.

"Jamás dejaré de ser una baladista, pero soy artista y como tal tengo la versatilidad de incurrir en otros géneros.

Hacerlo ahora en el merengue me llena de gran emoción porque soy una fiel seguidora y admiradora de nuestras grandes merengueras, entre ellas Milly Quezada, quien es mi inspiración", afirmó Heredia.

La artista destaca que el merengue es la esencia de la República Dominicana y grabar en este género la está posicionando rápidamente en el gusto popular.

Heredia se mostró entusiasmada con el potencial del sencillo:

"Estoy muy emocionada con Aprendí, desde que escuché la letra supe que será todo un éxito, porque reúne todos los elementos para un gran merengue. El talento del maestro Maglioni ha dado como resultado esta gran obra musical que espero que el público baile y se lo goce tanto como yo lo estoy disfrutando desde que la escuché", expresó la cantante.

Con este nuevo tema, Martha Heredia se consolida como una de las voces más prometedoras de la nueva ola del merengue.