El grito cantado de nueve dominicanas en contra de la violencia hacia la mujer

Con motivo de la conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se evoca el 25 de noviembre de cada año, Amargue Sessions regresa con su segunda ronda musical para recordar y honrar las cicatrices de muchas mujeres que decidieron mostrar sus sentimientos y levantar sus voces.

“2da Ronda: Mujeres en Amargue” es un álbum de 10 canciones interpretadas por nueve voces femeninas dominicanas.

“El álbum está compuesto por los temas “Quién?” (el focus track de la producción), en la voz de Cecilia García; “Yo no lo sabía” y “Qué coincidencia”, interpretada por Johanna Almánzar; “Vino”, con Pat Pereyra; “Miénteme”, en la voz de Laura Rivera; “Palabras”, vocalizada por Avril Lazala; “Compárame”, con Flor Marie; “Como yo te amé”, entonada por Techy Fatule; “Hablando en serio”, a cargo de María del Mar; y “Pregúntale”, interpretada por Sabrina Estepan.

Bajo la producción de Gus Rodríguez, Alexis A. Brugal y Porfirio Pina, la colección tiene una versión en Dolby Atmos que logra sumergir a las personas en cada historia que se relata en la voz de las artistas.

“Yo sé que este es un lanzamiento que se hace un día muy significativo a nivel internacional, a nivel mundial, que es el 25 de noviembre, que se conmemora el derecho a la no agresión a la mujer… Es muy bello que ese día nosotros, estas mujeres atrevidísimas, estas mujeres que creemos en nosotras mismas y en cómo tienen que ser las cosas, pues se nos dé la oportunidad de presentar esta maravillosa producción discográfica que se llama Mujeres en Amargue, segunda ronda. Y yo me siento muy, muy feliz de haber podido ser parte de ellas”, comentó Cecilia García.

Después de Amargue Sessions, un éxito que se lanzó el 8 de marzo de 2024, producido por La Oreja Media Group, como un homenaje a la voz femenina, este martes regresa una segunda entrega que busca recordar y hacer viajar por el tiempo a través de las nuevas composiciones llenas de amor, desamor, mentira y abandono.

"Cada una de las mujeres del proyecto impregnó su esencia a su tema, por lo que el mensaje a enviar no está solo en una canción, sino en el todo. Es un ejemplo de que podemos hacer proyectos juntas como mujeres sin que nadie opaque la luz de la otra. Mujeres en Amargue, más que un disco, es una constelación de estrellas brillando en conjunto”, expresó Sabrina Estepan.

COMPARACIONES DE ÉPOCAS

Este martes se recuerda aquel 25 de noviembre de 1960, cuando tres dominicanas (las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal) fueron asesinadas por querer levantar sus voces y defenderse de los abusos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La situación ha mejorado en algunos tópicos, pero la verdad no ha terminado de ser una sociedad garante de los derechos de la mujer, confirman algunas de las que protagonizan el disco “2da ronda”. Mujeres en Amargue”.

“No creo que exista una sola mujer que no haya pasado por algún tipo de violencia de género, aunque sea en forma de ‘microabusos’. Siempre conocemos a otra mujer que lo ha vivido con peso: una amiga, una tía, una madre, una abuela… y eso dice mucho. A pesar de que las cosas han cambiado mucho con el tiempo, sigue siendo algo muy normalizado en nuestro entorno”, expresó Avril Lazala.

Según Sabrina Estepan, “se ha avanzado, pero todavía falta camino”. Sin embargo, celebra que “hoy las mujeres pasamos a ser líderes, a tener voz propia y no solo ser un accesorio decorativo en los frentes de orquesta de antes”.

Para Techy Fatule, “hoy las mujeres tenemos más espacios y más voz. Pero también sería irresponsable decir que el maltrato quedó atrás. Sigue pasando, en silencio y a plena vista. Las mujeres seguimos rompiendo barreras, pero todavía estamos luchando contra estructuras que no cambian tan rápido como quisiéramos”.

Además, Techy asegura que con el tema que interpreta quiere enviar un mensaje que es simple pero fuerte: “La vulnerabilidad es un hermoso poder”, haciendo referencia a que cuando se tiene el valor de mostrarse a sí mismo y ser sinceros con lo que se siente, se crean conexiones más fuertes”.

Cecilia García forma parte de la nueva entrega musical de "Mujeres en amargue"

las protagonistas

Cecilia García: Artista dominicana con más de cinco décadas de trayectoria como cantante, actriz y productora, destaca por su elegancia interpretativa en las producciones como Víctor Victoria, El Beso de La Mujer Araña y Hello Dolly. En esta segunda ronda, entrega una interpretación intensa y emotiva en “Quién”, reafirmando por qué su arte trasciende generaciones.

Johanna Almánzar y Badir cantando juntos.

Johanna Almánzar: Reconocida por su potente voz y dramatismo interpretativo, ha compartido escena con leyendas como José José, Danny Rivera y Álvaro Torres en grandes escenarios del país. En “2da Ronda: Mujeres en Amargue” interpreta el clásico “Yo No Lo Sabía”, popularizado por Dyango, y el tema inédito “Qué Coincidencia”, mostrando su elegancia y fuerza como una de las grandes voces femeninas del país.

Pat Pereyra durante su presentación en el primer evento de "Mujeres en amargue".

Pat Pereyra: considerada para muchos como una de las artistas más auténticas y expresivas de la República Dominicana. Su estilo y naturalidad entre el jazz, el blues, el rock y la world music refleja una personalidad apasionada y libre. En este álbum interpreta “Vino”, que fue escrita por Víctor Tolentino, nominada en los Premios Indie Dominicano 2025 a mejor composición, mejor bolero y mejor interpretación vocal.

Laura RIvera en una reciente presentación.

Laura Rivera: Con su voz inconfundible trae una versión poderosa y sofisticada de “Miénteme”, clásico inmortalizado por Olga Guillot.

Actriz, abogada, cantante y compositora, Laura ha conquistado al público dominicano con su versatilidad del rock a la balada y del jazz a la música alternativa. Su voz, reconocida por los jingles más emblemáticos, se convierte en el hilo que une la pasión y la elegancia del bolero con una sensibilidad moderna y profundamente femenina.

Avril Lazala, una de las nuevas voces del cancionero dominicano.

Avril Lazala: Siendo la más joven del grupo con tan solo 18 años, debuta como solista con una interpretación de “Palabras”, llena de sensibilidad y madurez. Clásico de la cantautora cubana Marta Valdés, su participación marca un paso decisivo en su carrera artística y revela una voz joven y expresiva.

Además de interpretar el tema, Avril fue la ilustradora de la portada del álbum, inspirada en la estética emocional y visual del cine de Pedro Almodóvar. Su doble aporte, como cantante y artista visual, resume el espíritu del proyecto: mujeres que sienten, crean y transforman el arte desde múltiples formas de expresión.

La cantante dominicana Flor Marie participa en "2da Ronda: Mujeres en Amargue".

Flor Marie: La cantante debuta en Amargue Sessions con una apasionada interpretación de “Compárame”, tema inmortalizado por la puertorriqueña Sophy. Su voz, cálida y expresiva, transita con naturalidad entre la bohemia, la balada y los ritmos tropicales, consolidando una trayectoria marcada por la emoción y la autenticidad.

En esta segunda ronda, Flor aporta su sello personal a un clásico del repertorio romántico latino, fusionando sentimiento y elegancia en una interpretación que celebra la fuerza y la sensibilidad femenina.

Techy Fatule interpreta el clásico "Como yo te amé".

Techy Fatule: Con una voz cautivadora y una presencia magnética, Techy da nueva vida al clásico “Como yo te amé” de Armando Manzanero, impregnándolo de sensibilidad moderna y femenina.

Nominada en dos ocasiones al Latin Grammy, esta artista polifacética se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música y el entretenimiento en el Caribe.

María del Mar: Es una destacada cantante y actriz de teatro cuya combinación de talento, esfuerzo y determinación ha dado forma a su carrera en ambas disciplinas.

Su voz, a la vez fuerte y sutil, tiene la capacidad de estremecer con la profundidad de un bolero y cautivar con la versatilidad del jazz, siempre acompañada de una presencia escénica magnética.

En esta ocasión, María interpreta “Hablando en serio”, un tema popularizado por Sonia Silvestre, aportando una interpretación llena de sentimiento y elegancia.

Sabrina Estepan grabó una versión de la clásica balada "Pregúntale", incluida en el proyecto "Amargue Sessions: Mujeres en Amargue - Segunda Ronda".

Sabrina Estepan: Con su elegancia interpretativa y técnica impecable, se une con una cautivadora versión de “Pregúntale”, tema popularizado por Julio Iglesias.

La artista dominicana tiene una sólida formación en canto del Conservatorio Nacional de Música y maestrías en géneros que van desde el jazz y el rock hasta la bachata, la salsa, el bossa nova y la música clásica.