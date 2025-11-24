Romeo Santos y Prince Royce anuncian su primera colaboración juntos

"El Rey de la Bachata", Romeo Santos, sorprendió a sus seguidores al confirmar el título de su nueva producción musical “Better Late Than Never”, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de noviembre.

El anuncio se hizo a través de un reel publicado en sus redes sociales, donde aparece Romeo Santos junto a Prince Royce, dos de las figuras más influyentes de la bachata y la música latina, acompañado de un mensaje narrado por Daniel Habif.

Desde inicios de este año, los artistas de origen dominicano han generado especulaciones sobre su primera colaboración juntos, ya que pasaron vacaciones de Año Nuevo en el mismo lugar con sus respectivas familias. Sobre si existe la posibilidad de unirse en un proyecto, Prince Royce dijo en mayo a LISTÍN DIARIO: “Ojalá que sí, vamos a ver... Cuando llegue el momento adecuado quizás. Yo siempre he tenido una buena amistad con Romeo de verdad y le tengo admiración, desde siempre”.

Como antesala al lanzamiento, Romeo Santos celebrará un Listening Party el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden. Además, el 28 de noviembre realizará un instore en Long Island, en Looney Tunes Record Store- West Babylon, NY, a las 3pm y el 30 de noviembre otro instore en Los Ángeles, a las 4pm en Fringerprints Music - Long Beach, CA

En Halloween, Santos salió a las calles de Nueva York disfrazado de Ace Ventura tras casi siete meses ausente de redes sociales para anunciar el lanzamiento de su sexto álbum de estudio.