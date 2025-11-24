Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Música

Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años

El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes en un mensaje en redes sociales.

El cantante jamaicano Jimmy Cliff se presenta en el escenario durante la inauguración del 45.º Festival de Jazz de Montreux, en Montreux, el 1 de julio de 2011.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", dijo su esposa Latifa Chambers en Instagram, donde agradeció a los familiares, "amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él".

