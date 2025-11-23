El clero católico alaba las canciones de fe de Rosalía en su nuevo álbum 'Lux'

Y Rosalía dijo: “Que haya Lux”.

Rosalía, la estrella pop española global amada por millones por fusionar el flamenco con el hip-hop latino y el reggaetón, ha sorprendido a sus fans con un cambio radical.

El nuevo álbum de la cantante y compositora , "Lux" ("Luz" en latín), es decididamente espiritual. Quince canciones, interpretadas en 13 idiomas diferentes, incluyendo fragmentos en latín, árabe y hebreo, están cargadas de un anhelo por lo divino.

Y está recibiendo alabanzas desde lo alto.

Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat, que abarca Sant Esteve Sesrovires, el pueblo natal de Rosalía, cerca de Barcelona, fue uno de los primeros líderes eclesiásticos en elogiar su labor en una carta abierta a su congregación. La abuela de Rosalía asiste regularmente a misa en Sant Esteve Sesrovires, según la diócesis.

En una entrevista con The Associated Press, Gómez dijo que si bien algunas de sus canciones eran “provocadoras”, Rosalía “habla con absoluta libertad y sin complejos sobre lo que siente que es Dios, y el deseo, la sed (de conocer a Dios)”.

“Cuando escuché a 'Lux' y a Rosalía hablar sobre el contexto de su álbum y su proceso creativo, me encontré ante un proceso y una obra que trascendían lo musical. Se trataba de una búsqueda espiritual a través de los testimonios de mujeres de inmensa madurez espiritual”, dijo.

Desde su letra inicial, cantada al piano y un melodioso violonchelo, "¿Quién podría vivir entre los dos?/ Primero amar al mundo y después amar a Dios", Rosalía anuncia que este álbum rompe con sus predecesores ganadores del Grammy . "El mal querer" y " Motomami " habían consolidado a Rosalía como una de las artistas más importantes de la música española con sus ritmos urbanos experimentales.

A pesar de —o gracias a— su diversidad de estilos y formatos musicales, que abarca desde cuerdas clásicas, fragmentos de electrónica con un cameo de Björk, un coro de niños de un monasterio milenario, una canción italiana con aires de aria, un fado portugués y, por supuesto, ritmos modernos de flamenco y hip-hop, "Lux" ha tenido un comienzo contundente entre los oyentes. Tiene cuatro canciones en la lista global Top 50 de Spotify esta semana, más que cualquier otro artista, incluyendo a Taylor Swift.

Madonna se ha declarado fan de “Lux” y el compositor Andrew Lloyd Webber lo ha calificado con gran entusiasmo como el “álbum de la década”.

Girando hacia dentro

Rosalía, de 33 años, ha dicho que después de su éxito en formas musicales más populares, dejó que su anhelo de larga data por lo espiritual la guiara al hacer “Lux”.

“Al final, en una época que no parece ser la era de la fe, ni de la certeza, ni de la verdad, hay más necesidad que nunca de una fe, ni de una certeza, ni de una verdad”, dijo a los periodistas en Ciudad de México el mes pasado.

Dijo que se guiaba por el concepto de que “un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio de sí mismo”.

Al parecer, Rosalía no ha tenido un momento revelador de "concienciación", común entre los creyentes evangélicos estadounidenses. Como muchos españoles, creció en una España antaño firmemente católica que se ha secularizado rápidamente en las últimas décadas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, dejando las iglesias principalmente a los feligreses mayores.

Incluso su música temprana coqueteaba con la poesía religiosa medieval, incluido un videoclip de 2017 en el que musicalizó un poema del poeta español del siglo XVI San Juan de la Cruz.

Si bien abraza los símbolos católicos y expresa su fascinación por las santas, Rosalía parece evitar las prácticas estrictamente organizadas y también se inspira en otras religiones. «Lux» responde a esa diversidad de intereses, citando en un momento dado a una poetisa sufí.

“He leído mucho más que hace años, leyendo muchas hagiografías de santas de todo el mundo”, dijo. “Me acompañaron en todo este proceso”.

Su estilo también ha cambiado. Atrás quedaron la moda hip-hop y las uñas postizas largas que Rosalía lucía hace apenas unos años, cuando arrasó en los Latin Grammy. Comparen eso ahora con su look en la portada del álbum "Lux", donde aparece vestida con un velo de monja blanco liso, con los brazos aparentemente atrapados dentro de una blusa blanca y la mirada desviada.

El cardenal de la cultura del Vaticano se une al club de fans

A pesar de la potencialmente polémica jugada de comparar a Dios con un amante obsesionado en la canción “Dios es un acosador”, Rosalía ha conquistado al equivalente del ministro de cultura del Vaticano.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio de Cultura y Educación del Vaticano, dijo este mes a la agencia de noticias española EFE que Rosalía ha detectado una insatisfacción más amplia con el mundo secular.

“Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad”, dijo, “significa que capta una profunda necesidad en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.

Entre las canciones sobre la fe, Rosalía encontró tiempo para interpretar temas como “La Perla”, que es una muestra de desprecio hacia un antiguo amante.

Esa hábil mezcla de cultura alta y pop es parte del atractivo de “Lux”, dijo Josep Oton, profesor de historia religiosa en la escuela de teología ISCREB en Barcelona.

“Ha logrado crear música popular con profundas raíces culturales”, declaró Oton a AP. “Cualquiera puede escucharla, y personas de diferentes orígenes pueden extraer enseñanzas diferentes. Es música pop, pero profunda”.

Interpretando 'Lux'

“Lux” puede resultar intimidante para los oyentes, tanto por su elaborada orquestación como por un puñado de letras esotéricas que Rosalía se inspiró a escribir después de leer a poetas místicos medievales y sus relatos de cómo experimentaron una unión transformadora con Dios a través de una profunda oración y meditación.

En la emocionante "Reliquia", Rosalía se compara con las santas, enumerando las partes de su cuerpo y de su vida que ha dejado en ciudades de todo el mundo como reliquias para el cuidado de otros. Su "Mio Cristo Piange Diamanti" ("Mi Cristo llora diamantes" en italiano) rebosa de la extravagante imagen barroca de las joyas que gotean de los ojos del Mesías.

En “Divinizar”, Rosalía canta al “divina buidor” (“vacío divino” en catalán), un concepto central del misticismo medieval que se centraba en cómo el alma debe experimentar el abandono para abrir un espacio donde pueda entrar Dios.

A Victoria Cirlot, profesora de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y experta en la tradición mística femenina medieval, le ha gustado “Lux” por su capacidad de introducir conceptos religiosos complejos al gran público, aunque la ha destacado como una muestra “minimalista” de la tradición mística.

Cirlot dijo que la conmovedora “La Yugular” es rica en pensamiento místico porque la garganta, el hogar de la voz y la respiración, está asociada en muchas tradiciones religiosas como la puerta del cuerpo a lo divino.

Pero, para Cirlot, es el conjunto lo que hace que “Lux” sea tan impactante.

“Rosalía no es solo una gran cantante; es una gran actriz, y su lenguaje corporal está lleno de gestos místicos, como contorsionar el rostro en una expresión de éxtasis, como si mirara fijamente al vacío”, dijo Cirlot. “Y luego está su increíble voz, que crea una sensación de vuelo”.