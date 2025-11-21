Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Bad Bunny: del coro de iglesia al cariño dominicano que lo marcó desde sus inicios en la música

Para el astro puertorriqueño, que este viernes y el sábado se presenta con su tour “Debí tirar más fotos” en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, su éxito artístico lleva el sello dominicano

Bad Bunny recibe el premio a mejor canción urbana por "DtMF", en la ceremonia de los Latin Grammy 2025, el jueves 13 de noviembre 2025 en Las Vegas.

Avatar del Arianna Pérez
Arianna PérezSanto Domingo

Detrás del fenómeno global llamado Bad Bunny existe un Benito que muchos no conocen: un joven introvertido que prefería observar antes que hablar, que cantaba en el coro de su iglesia sin imaginar que algún día su voz sería una de las más influyentes del mundo. Ese Benito, que empacaba compras en un supermercado de Vega Baja (Puerto Rico) para ganarse unos pesos, nunca pensó que su vida cambiaría tan drásticamente. 

Su historia comenzó lejos de los reflectores, entre canciones que escribía en libretas viejas, influencias caribeñas que escuchaba desde la radio de su casa y una timidez que lo obligaba a soñar en silencio, sin contar a nadie sus aspiraciones.

Su nombre artístico nació de una foto infantil en la que aparece vestido de conejo en la escuela, obligado a usar orejitas blancas que a él le provocaban más enojo que ternura. Esa imagen quedó guardada en su mente hasta que, ya joven, necesitó un nombre para subir sus primeros temas a SoundCloud.

“Bad Bunny” no solo fue un nombre curioso, se convirtió en un manifiesto. Representaba una mezcla entre inocencia y rebeldía, entre juego y autenticidad, entre un niño sensible y un adulto decidido a romper esquemas. Antes de ser la mayor estrella de la música latina, Bad Bunny fue un joven que estudiaba Comunicación Audiovisual y editaba videos simples para practicar.

Tenía una fascinación por observar el comportamiento humano, por analizar la vida cotidiana en los barrios, por entender qué hacía que una canción tocara el corazón de la gente. Esa curiosidad finalmente moldeó su estilo: real, sin miedo a experimentar.

Su ascenso fue como espuma. Pasó de ser un muchacho desconocido a colaborar con artistas internacionales en cuestión de meses. Cuando lanzó "Soy peor", capturó la atención masculina como pocos lo habían hecho en el trap latino. Con "Callaíta", retrató la libertad femenina desde una perspectiva respetuosa.

Cuando llegó “La canción”, junto al colombiano J Balvin, demostró su capacidad para convertir nostalgia, amor y desamor en poesía moderna. Su álbum X100PRE fue la carta de presentación de un artista que no tenía miedo a salirse del molde. YHLQMDLG rompió récords, revivió sonidos clásicos del reggaetón y se convirtió en un homenaje a la vida nocturna, la juventud, el barrio y la esencia caribeña.

Más adelante, “Un Verano Sin Ti” no solo dominó plataformas digitales, sino que también se convirtió en una banda sonora emocional para una generación cansada, enamorada, rota y esperanzada.

SU CONEXIÓN RD

Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de su trayectoria es su relación con República Dominicana. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante.

Para Bad Bunny, este rincón caribeño no es simplemente otro país donde tiene fanáticos, es un lugar que lo marcó profundamente. Él mismo ha dicho en varias entrevistas que en República Dominicana encontró una energía distinta, un ritmo que lo inspiró y una autenticidad que lo hizo sentir como en casa. Mientras muchos lo vieron como una estrella en ascenso, los dominicanos lo acogieron sin reservas.

Uno de los momentos más significativos en su vida fue cuando decidió dedicar un Latin Grammy al movimiento del dembow dominicano. Ese gesto más fue un reconocimiento directo a un movimiento que él veía como esencial dentro del crecimiento del género urbano.

Además, su tema “Después de la playa”, con amplia base merenguera, es otra demostración de su fascinación personal por el sonido dominicano. Él ha dicho que creció escuchando merengue y ritmos dominicanos que llegaban por radio, fiestas familiares y discos piratas que circulaban en su barrio.

Para Bad Bunny, esta media isla no solo era un espacio geográfico, sino un ambiente emocional donde sentía que la creatividad fluía con naturalidad. Ha afirmado que “aquí está la musa”, refiriéndose a la vibra callejera, la espontaneidad y sinceridad de la gente y el ritmo natural que se respira en sus campos y ciudades.

La colaboración con El Alfa en “La Romana” fue un hito histórico. La canción no solamente mezcló dos estéticas urbanas, sino que abrió una puerta para que el dembow fuese más visible internacionalmente. Esa mezcla explosiva marcó a toda una generación. Y desde entonces, Bad Bunny ha mantenido un respeto por los ritmos dominicanos, reconociendo que el dembow es uno de los motores rítmicos más potentes del Caribe y que sin República Dominicana la música urbana no sería lo que es hoy.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Sin embargo, su relación con República Dominicana va más allá de lo musical. Él ha contado que aquí recibió uno de los primeros grandes cariños de su público fuera de Puerto Rico.

En este país se sintió famoso antes de realmente serlo, porque la gente lo trató con euforia y cercanía. Sus vivencias lo marcaron, haciendo que cada visita al país sea una especie de regreso a los orígenes, a ese momento donde el mundo aún no lo conocía, pero la gente dominicana sí lo celebraba.

En los conciertos que ha realizado en Quisqueya, sus seguidores locales lo reciben como si fuera uno más, y él responde con la misma energía: agradecido, alegre, espontáneo y siempre auténtico. Su gratitud hacia República Dominicana no es una estrategia, es una expresión de amor que repite cada vez que tiene oportunidad, porque reconoce que parte de su éxito lleva el sello dominicano.

Bad Bunny soñó desde un barrio humilde y en su recorrido, hasta ahora, nunca olvidó las islas que lo vieron crecer, inspirar y transformarse. Y entre esas islas, República Dominicana ocupa un lugar muy especial, no solo en su música, sino también a nivel personal, en su identidad caribeña, que las noches de este viernes 21 y el sábado 22, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, quedará revalidada.

