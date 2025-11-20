Usher demanda a inversores para recuperar US$700 mil que prestó para comprar la propiedad de 'Homage ATL'

El artista musical y ejecutivo de entretenimiento Usher está demandando a un grupo de inversionistas que han estado tratando de abrir un nuevo restaurante y salón en Atlanta.

Usher Raymond IV prestó 1,7 millones de dólares al grupo inversor para la compra de terrenos para el proyectado Homage ATL, según afirmaron sus abogados en una demanda presentada recientemente en Atlanta.

A finales de 2024, tres hombres contactaron a Usher para presentarle su plan de abrir el restaurante y lounge, que incluía la compra de un local comercial en el barrio de Buckhead, según consta en la demanda. Usher rechazó invertir en Homage ATL, pero accedió a prestarles 1,7 millones de dólares para la compra del inmueble.

El dinero se había enviado a la cuenta fiduciaria del abogado de Atlanta Alcide Honoré, quien representaba a algunos de los inversores y figura como demandado en la demanda. Tras el fracaso del acuerdo, Usher solicitó la devolución de su dinero. En agosto se le reembolsó un millón de dólares, pero posteriormente se interrumpió la comunicación y no ha podido cobrar los 700.000 dólares restantes, según consta en la demanda.

El miércoles, Honoré remitió las preguntas a su abogado, Clifford Hardwick IV.

«No tengo comentarios sustanciales sobre un asunto que se encuentra en litigio», dijo Hardwick en un correo electrónico a The Associated Press. «Sin embargo, tengo plena confianza en que el Sr. Honoré será exonerado de cualquier responsabilidad civil en este caso».

Uno de los demandados en la demanda, el productor musical y compositor Bryan-Michael Cox, declaró en Instagram que es un accionista minoritario pasivo en una de las empresas involucradas. "Aunque no puedo compartir más detalles ahora mismo, quiero dejar algo absolutamente claro: mi amistad de 27 años con Usher permanece intacta".

Otros dos hombres del grupo inversor, ambos del área metropolitana de Atlanta, también figuran como demandados. En esta fase inicial del proceso judicial, no consta que tengan abogados registrados.