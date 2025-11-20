Dalvin La Melodía y La Morena del Swing estrenan “Te lo Agradezco”

Los artistas Dalvin La Melodía y La Morena del Swing unieron sus talentos en una versión en bachata de la canción “Te lo agradezco”.

La colaboración es una interpretación de uno de los éxitos de la cantautora puertorriqueña Kany García y el guitarrista mexicano Carin León.

La misma ha sorprendido gratamente al público, convirtiéndose en una unión musical de gran impacto.

Bajo la producción de “Suena Mikey”, la canción logra una mezcla de voces, ritmos y estilos que conecta con el público.

El tema combina sentimiento, energía y una interpretación que resalta la química artística entre los intérpretes.

Dalvin La Melodía continúa consolidando su proyecto musical, mientras que La Morena del Swing reafirma su versatilidad y fuerza interpretativa, posicionándose como una de las voces femeninas más potenciales del género.