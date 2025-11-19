Rosalía se convierte en la primera artista en lograr cinco debuts en la cima de Billboard

Rosalía se convirtió en la primera artista de la historia en lograr cinco debuts en el número uno de las listas de Billboard con fecha del 22 de noviembre gracias a su nuevo álbum, 'Lux', que también consigue auparse hasta la cuarta posición en las listas generales de Billboard 200.

La cantante catalana consigue que el álbum 'Lux' se coloque en la primera posición de las listas de 'Top Latin Albums', 'Top Latin Pop Albums', 'Classical Albums', 'Classical Crossover' y 'World Albums' de Billboard, lo que supone un hito sin precedentes en la historia de la música.

Si bien Rosalía ya había alcanzado dos veces el número uno en la lista 'Top Latin Pop Albums' con los álbumes de 'El Mal Querer' (2018) y 'Motomami' (2022), la artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) encabeza por primera vez las listas 'Top Latin Albums', 'Classical Albums', 'Classical Crossover' y 'World Albums'.

La fecha de la lista, correspondiente al 22 de noviembre, se refiere a la edición oficial publicada por Billboard, aunque las cifras de ventas y reproducciones corresponden a la semana anterior.

Además, 'Lux', su cuarto álbum de estudio, debutó este lunes en el Top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4.

Es la primera vez que Rosalía alcanza un número tan alto en la lista de Billboard 200, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en ‘streaming’ y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.

Con 'Motomami' (2022) Rosalía entró por primera vez en esta lista alcanzando el número 33.

Por arriba de la cantante de 'Malamente' se encuentra en el puesto número 1 por sexta semana consecutiva 'Life of a Showgirl', de la estadounidense Taylor Swift; el número 2 lo ocupa 'I'm the Problem', de Morgan Wallen, mientras que el número 3 es para la banda sonora de la película surcoreana 'KPop Demon Hunters'.

Rosalía desveló 'Lux' el pasado 7 de noviembre. El proyecto de 18 canciones llegó después de tres años de espera.

El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de 2025.

Además, ha generado furor en redes sociales desde el lanzamiento de su primer sencillo, 'Berghain', que desató entre los fans una oleada de teorías y lecturas sobre posibles claves de su vida personal.