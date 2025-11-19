Clic de “La casa de Alofoke 2” y portada sin nombre: la estrategia de Romeo Santos para su nuevo álbum

Aunque Romeo Santos inició a dar pistas sobre su nuevo álbum en enero, cuando publicó una imagen de un estudio improvisado desde la playa tras archivar todas las publicaciones de su Instagram, no fue hasta Halloween que el artista confirmó oficialmente en lanzamiento del disco.

Como de costumbre, Santos salió a las calles de Nueva York disfrazado de manera irreconocible durante la noche festiva. El cantante se convirtió en Ace Ventura, personaje interpretado por Jim Carrey, para disfrutar de su fecha favorita y anunciar que el sexto álbum de estudio de su carrera como solista saldrá a la luz el próximo 28 de noviembre.

Días después, “El rey de la bachata” ofreció un adelanto de uno de los 13 temas que estarán incluidos en la producción discográfica utilizando un clic viral de “La casa de Alofoke 2”, donde aparecen La Fruta y Grace Bon, quienes viven una historia de romance inestable dentro del reality.

Asimismo, el cantautor también informó a través de sus redes sociales que el 26 de noviembre realizará un ‘listening party’ o fiesta de escucha masiva en el Madison Square Garden de Nueva York con miembros de la prensa, fanáticos, amigos y personalidades de la industria musical.

Otro momento que ha marcado el estreno es la portada sin nombre que Santos reveló este martes, a pesar de que en las plataformas digitales se visualiza la imagen del estudio improvisado que inicialmente compartió con sus “Romeistas”.