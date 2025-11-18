Todd Snider, cantante y compositor de country alternativo, muere a los 59 años

Todd Snider, cantante cuyas melodías reflexivas y desenfadadas, junto con sus composiciones de estilo psicodélico y psicodélico, lo convirtieron en una figura querida de la música de raíces estadounidense, ha fallecido. Tenía 59 años.

Su sello discográfico anunció el sábado en un comunicado publicado en sus redes sociales que Snider falleció el viernes.

“¿Dónde encontrar las palabras para quien siempre tenía las palabras justas, quien sabía destilar todo a su esencia con palabras y canciones, a la vez que proponía las frases más devastadoras, hilarantes e impactantes?”, decía el comunicado. “Siempre creando rimas y ritmos que se sentían inmediatamente como un viejo amigo o una manta favorita. Alguien que casi siempre encontraba el humor en esta loca aventura que es el planeta Tierra”.

La familia y los amigos de Snider informaron el viernes en un comunicado que le habían diagnosticado neumonía en un hospital de Hendersonville, Tennessee, y que su situación se había complicado y había sido trasladado a otro centro. El diagnóstico se produjo poco después de la cancelación de una gira tras la agresión que sufrió Snider en la zona de Salt Lake City, según un comunicado de su equipo de representantes del 3 de noviembre.

Pero la policía de Salt Lake City arrestó posteriormente al propio Snider cuando, en un principio, se negó a abandonar un hospital y luego regresó y amenazó al personal, según informó el Salt Lake Tribune .

La gira cancelada promocionaba su último álbum, «High, Lonesome and Then Some», lanzado en octubre. Snider combinó elementos de folk, rock y country a lo largo de tres décadas de carrera. En reseñas de sus últimos álbumes, Associated Press lo describió como un «cantautor con la personalidad de un folkie empedernido» y un «trovador fumeta y cómico cósmico».

Se inspiró en artistas como Kris Kristofferson , Guy Clark y John Prine , con quienes en ocasiones tuvo la oportunidad de conocerlos y de recibir su mentoría. Sus canciones fueron grabadas por artistas como Jerry Jeff Walker, Billy Joe Shaver y Tom Jones. Además, coescribió una canción con Loretta Lynn que apareció en su álbum de 2016, «Full Circle».

“Transmitió tanta ternura y sensibilidad a través de sus canciones, y nos enseñó a muchos a ver el mundo desde una perspectiva diferente”, decía el comunicado emitido el sábado por su discográfica. “Se levantaba cada mañana y se ponía a escribir, siempre buscando su lugar entre los grandes compositores que llenaban sus estanterías de discos, esos mismos grandes que le abrieron las puertas de sus vidas y lo acogieron bajo su protección, a quienes estudió incansablemente”.

Snider realizaría sus trabajos más conocidos y aclamados para el sello independiente de Prine, Oh Boy, a principios de la década de 2000. Estos incluyeron los álbumes “New Connection”, “Near Truths and Hotel Rooms” y “East Nashville Skyline”, una colección de 2004 que muchos consideran su mejor trabajo.

De esos álbumes surgieron sus canciones más conocidas: “I Can't Complain”, “Beer Run” y “Alright Guy”.

Snider nació y creció en Oregón antes de establecerse y perfeccionar su talento musical en San Marcos, Texas. Finalmente llegó a Nashville, donde algunos lo apodaron extraoficialmente el "alcalde del este de Nashville", título que tomó de un amigo al que inmortalizó en su canción "Train Song". En 2021, Snider declaró que un tornado que azotó el barrio, hogar de una vibrante escena artística, dañó gravemente su casa.

Snider tuvo un admirador temprano en Jimmy Buffett , quien fichó al joven artista para su sello discográfico, Margaritaville, que lanzó sus dos primeros álbumes, “Songs for the Daily Planet” de 1994 y “Step Right Up” de 1996.