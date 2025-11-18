MBS Music adquiere control del catálogo de Harley Boys Entertainment

MBS Music, compañía especializada en la administración de repertorios y soluciones de gestión musical, adquirió el control del catálogo de Harley Boys Entertainment, marca fundada por Luigui Bleand (Luis Alfredo Silverio) y que incide en la música latinoamericana y caribeña.

Con esta operación, MBS Music S.A.S. UK Ltd. consolida su posición como una de las estructuras independientes del mercado, integrando un catálogo digital, presencia internacional y relevancia en plataformas.

Bajo la dirección del ejecutivo colombiano Julian Duque, MBS Music S.A.S. UK Ltd. asume control y administración sobre: gestión del catálogo, distribución digital, flujo económico y las auditorías, gestión contractual y legal, curaduría técnica de metadatos, operaciones con plataformas, ejecución de lanzamientos y reorganizaciones.

Esta adquisición posiciona a MBS Music S.A.S. UK Ltd. como la entidad central, autorizada y responsable del catálogo de Harley Boys Entertainment, reforzando su presencia en Europa, Estados Unidos, LATAM y el Caribe.

Harley Boys Entertainment fue creada por Luigui Bleand como una marca enfocada en el desarrollo de artistas, fusiones latinas y proyectos que alcanzaron resultados en plataformas de streaming.

Su catálogo abarca música típica, bachata, merengue, urbano y otros proyectos que continúan generando ingresos.

En sus etapas, los lanzamientos circularon a través de Sony Music Entertainment / The Orchard y, posteriormente, mediante sistemas de distribución de Warner Music en modalidades independientes, consolidando una base dentro del ecosistema latino.

Con la adquisición, MBS Music S.A.S. UK Ltd. se convierte en la entidad facultada para la administración total del catálogo, implementando una estructura de control, revisión y expansión internacional.

La compañía aplicará auditorías de catálogo y metadatos, reorganización de splits y derechos, revisión legal, optimización del rendimiento digital, curaduría del contenido, estrategias de posicionamiento en territorios, ejecución técnica y financiera de todo el repertorio.

La gestión estará centralizada en MBS Music, con Julian Duque liderando el proceso, respaldado por un equipo con experiencia en distribución y administración de catálogos.

Por su parte, Luigui Bleand, productor dominicano, en los últimos años ha asumido compromisos legales y administrativos vinculados a derechos históricos y autorizaciones.

Debido a la complejidad técnica y jurídica de la administración de catálogos de terceros —muchos de ellos con historiales, modificaciones o estructuras heredadas—, Bleand tomó una decisión de enfocarse en su propio repertorio y en sus proyectos personales.

Bleand ha gestionado catálogos y ha llevado a artistas a obtener resultados. Sin embargo, la administración de catálogos ajenos con historias previas implica procesos legales, correcciones de metadatos y ajustes estructurales que no se alinean con la nueva etapa que él ha decidido construir.

Bleand entra ahora en una fase centrada en desarrollo y expansión de su catálogo personal, nuevos lanzamientos musicales, proyectos audiovisuales y cinematográficos, expansión de los productos Il Loko, innovación tecnológica, software creativo e inteligencia artificial, construcción y consolidación de nuevas marcas y estructuras empresariales en Europa.

Explicó que su salida del manejo de catálogos de terceros es una decisión estratégica de crecimiento y foco, no un retroceso.