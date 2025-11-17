Rosalía debuta en el Top 10 de la Billboard 200 con ‘Lux’

Rosalía debutó este lunes con su más reciente álbum ‘Lux’ en el Top 10 de la lista Billboard 200, dedicada a los álbumes más vendidos de la semana, posicionándose en el número 4.

Esta es la primera vez que la catalana alcanza un número tan alto, tras acumular 46.000 unidades equivalentes a álbumes, una cifra que combina ventas, reproducciones en ‘streaming’ y descargas, de acuerdo con la revista Billboard.

Con ‘Motomami’ (2022), Rosalía entró por primera vez a esta lista alcanzando el número 33.

La crítica aclama el álbum

Por arriba de la cantante de ‘Malamente’ se encuentra en el puesto número 1 por sexta semana consecutiva ‘Life of a Showgirl’ de la estadounidense Taylor Swift; el número 2 lo ocupa ‘I’m the Problem’ de Morgan Wallen, mientras que el número 3 es para la banda sonora de la película surcoreana ‘KPop Demon Hunters’.

Rosalía desveló ‘Lux‘, su cuarto álbum de estudio el pasado 7 de noviembre. El proyecto de 18 canciones llegó después de tres años de espera.

El disco, que incluye canciones en 13 idiomas, fue aclamado por la crítica y obtuvo una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, la plataforma que recopila y promedia reseñas de críticos profesionales, donde ya se le considera el mejor álbum de 2025.

Además, ha generado furor en redes sociales desde el lanzamiento de su primer sencillo, ‘Berghain’, que desató entre los fans una oleada de teorías y lecturas sobre posibles claves de su vida personal.