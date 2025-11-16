Familiares y amigos despiden a Encarnita Polo en un entierro muy íntimo en Ávila

Familiares y amigos muy cercanos a la actriz y cantante Encarnita Polo, que falleció este pasado viernes a los 86 años supuestamente estrangulada por un hombre de 66 que vivía en la misma residencia para personas mayores que ella en Ávila, la han despedido en un entierro muy íntimo por expreso deseo de su hija Raquel.

Tanto en el funeral celebrado en la capilla del tanatorio Isabelo Álvarez de Ávila como en el entierro, solo han asistido la familia y los amigos más íntimos sin presencia de personalidades del mundo de la cultura ni representantes institucionales en un día muy lluvioso.

La hija de Encarnita, Raquel Waitzman Polo, había pedido a sus allegados que la despedida a la artista sevillana fuera lo más discreta posible

Por otra parte, el hombre que supuestamente acabó este viernes con su vida se encuentra bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores.

Permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante.

Una de las figuras más importantes de la música pop

Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción ‘Paco, Paco, Paco’.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.