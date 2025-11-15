Se filtra adelanto de una de las 13 canciones del nuevo disco de Romeo Santos

“Le he gastado el tiempo a tu reloj”, canta Romeo Santos en un video que se hizo viral en redes sociales, un día antes del artista publicar el mismo video en sus historias de Instagram.

Aparentemente se trata de la filtración de un adelanto de una de las 13 canciones incluidas en su nuevo disco, que estará disponible oficialmente el próximo 28 de noviembre.

“El Rey de la Bachata” realizará un ‘listening party’ o ‘fiesta de escucha’ de su sexto álbum de estudio como solista el día 26 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

Aún se desconoce el título de la producción discográfica y si incluirá alguna colaboración con otros artistas.