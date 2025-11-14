"Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia", el discurso de Karol G en los Latin Grammy 2025

Karol G reveló que este año sintió que había perdido la “magia”, pero volvió a su “origen” y recordó que su propósito era disfrutar el trabajo que está haciendo.

Durante su discurso en la más reciente entrega de los Latin Grammy, donde ganó el gramófono a Canción del Año por su tema “Si antes te hubiera conocido”, incluido en su álbum “Tropicoqueta”, la cantante colombiana pidió al público hacer caso omiso a los comentarios de quienes intentan manipular la forma en la actúan los demás.

“Este año, o bueno no, voy a hablar de lo que ha pasado en mi vida y con la llegada del éxito que pasan cosas muy bonitas, pero a la vez llega confusión y dudas todo el tiempo. Lo único que quiero decir es que, últimamente todo el mundo tiene una opinión y mucha gente profesional de qué deben hacer las personas, cómo se deben sentir”, dijo.

“Empecé a sentir que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien, que estaba perdiendo mi magia, el encanto. Esto pasó este año durante una etapa rara de mi vida. Lo único que quedó de todo eso, para mí, fue volver a la raíz, volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para eso”, añadió.

Antes de su discurso, “La Bichota” recibió la estatuilla de manos de los artistas puertorriqueños Kany García y Yandel, quienes inicialmente presentaron los nominados en la categoría, entre ellos Bad Bunny, Ca7riel & Paco, Natalia Lafourcade, Liniker, Alejandro Sanz, Mon Laferte y Andrés Cepeda.