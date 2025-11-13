Vicente García gana el Latin Grammy a "Mejor álbum tropical contemporáneo"

El cantante dominicano Vicente García ganó este jueves el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por la producción musical "Puñito de Yocahú".

"Quiero agradecer a la Academia por reconocer mi trabajo una vez, a toda la gente que hace música conmigo desde el corazón, Eduardo Cabra, Wender, Ricardo, toda la gente de mi banda, Juan Sebastián, mi hermano Pablo, mi mamá que me acompaña hoy, gracias, un millón de gracias", expresó García.

El cantautor dominicano competía en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Mike Bahía – Calidosa; Pedrito Martínez – Ilusión Óptica; Alain Pérez – Bingo, y Puerto Candelaria – Fiesta Candelaria.

Vicente García también fue nominado en la categoría Mejor Canción Cantautor por "Quisqueya", que forma parte de su álbum "Puñito De Yocahú" y es un tema que resalta la herencia taína y la identidad dominicana.

El cantautor dominicano ha ganado un total de cuatro premios Latin Grammy a lo largo de su carrera.

En 2017 (18ª edición de los Latin Grammy): Mejor Nuevo Artista; Mejor Álbum Cantautor por su álbum A la Mar; Mejor Canción Tropical por el sencillo "Bachata en Kingston", y en 2025, en la 26ª edición de los Latin Grammy, Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su "Puñito De Yocahú".