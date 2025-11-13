Raphael dice que es “un momento impagable” ser la Persona del Año en el Latin Grammy 2025

Para el músico español Raphael recibir un homenaje a Persona del Año en los Latin Grammy «es un momento impagable» y nunca imaginó este momento en sus más de 60 años de trayectoria.

Este reconocimiento «se lo dedico al público», expresó el músico durante su paso por la alfombra roja por el evento en el que se le rendirá homenaje este miércoles al artista de 72 años.

Lo que más le ilusiona de esta gala, previa a la 26 edición de los Latin Grammy que tendrá lugar mañana en Las Vegas (EE.UU.), «es pasarlo bien con la familia», agregó.

Raphael recibirá homenaje como Persona del Año en los Latin Grammy 2025 Lea también

Y espera que «sea una noche especial». «Puede ser mi gran noche», bromeó haciendo referencia a una de sus canciones más famosas.

El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960.

En 1966 representó a España en el festival de Eurovisión con ‘Yo soy aquel», uno de los temas más conocidos hasta la fecha.

Su estilo dramático en el escenario, su potente voz, su amplio rango vocal, así como la temática de amor que abordaba en su música, le otorgó el título de el ‘Divo de la balada romántica’ convirtiéndolo en un ídolo en España y Latinoamérica.

La Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy en la que Bad Bunny parte como el máximo nominado con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.