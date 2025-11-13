Eddy Herrera gana Latin Grammy al mejor álbum merengue/bachata por "Novato apostador"

Eddy Herrera ganó este jueves el Latin Grammy 2025 al Mejor Álbum de Merengue/ Bachata, en una categoría compuesta únicamente por dominicanos.

Eddy Herrera ganó con el álbum "Novato apostador", que competía con "El más completo", Alex Bueno, y "Live Vol. 1", de Milly Quezada.

"Momento mágico, momento grandioso para mí", expresó Eddy al recibir este jueves su galardón en Las Vegas.

También lo dedicó a Martha Herrera, su esposa, mánager y compañera de hace 38 años, y al músico Manuel Tejada, productor general del álbum.

"Latinoamérica gracias y gracias finalmente a la Academia. "Me llevo para República Dominicana esto, vamos", agregó.

"Novato apostador”, que es también título de un tema, por “Y cómo te olvido”, “Si no era yo”, “Te vas de mí”, “La adicta”, “Interesada”, “Tú me querías”, “Nada qué hacer”, “Te lo di todo” y “Así si e’ bueno”.

Su colega y compatriota Milly Quezada fue de las primeras en felicitarlo a través de Instagram: "Muchas felicidades amigo Eddy Herrera, hermano y colega ... un trayecto una vida un sueño dorado realizado muy sacrificado! y bien merecido, Novato apostador. Enhorabuena @manueltejadat y tambien a Martha Herrera tu alma gemela!! Arriba RD!".

El merenguero dominicano suma dos Latin Grammy. En la 21.ª edición (2020) obtuvo su primero por su álbum "Ahora".

