Los artistas dominicanos que buscan el gramófono dorado en los Latin Grammy 2025

Este jueves es la edición número 26 de los premios Latin Grammy, que regresa al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y República Dominicana tiene a varios artistas representando nuestra bandera.

Los dominicanos Vicente García, Techy, Tokischa, Eddy Herrera, J Noa, Vakeró, Milly Quezada, Los Hermanos Rosario, Covi Quintana, José Alberto El Canario y Álex Bueno, están nominados en diferentes categorías.

En la categoría Mejor álbum de merengue y/o bachata compiten los merengueros Álex Bueno, Eddy Herrera y Milly Quezada.

Por su lado, José Alberto “El Canario” se encuentra nominado en Mejor álbum de salsa con su disco "Big Swing". Mientras que Vicente García se alzó con dos menciones: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor canción cantautor.

Asimismo, Techy Fatule recibió una nominación a Mejor canción tropical por su tema “Cariñito”.

En el caso de los exponentes urbanos J Noa y Vakeró, ambos están nominados a Mejor canción de rap/hip hop por su colaboración juntos “Sudor y Tinta”, así como también Tokischa, quien debuta en los Grammy Latinos con su canción a dúo con Nathy Peluso, “De Maravisha”, nominada en Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

También está Covi Quintana como una de las compositores del tema "Te quiero", de la cantante peruana Nicole Zignago, nominada en Canción del año.

Además de su nominación, la cantautoa Techy Fatule será presentadora de una categoría.

¿Dónde ver?

Al igual que los Grammy, la mayoría de los Latin Grammy se entregan durante la Premiere del Latin Grammy, que precede a la transmisión por televisión, que en país será por Telecentro (canal 13) a las 8:00 de la noche y se podrá ver por streaming en la página de YouTube de la Academia Latina de la Grabación.

¿QUIÉN ACTUARÁ EN LOS LATIN GRAMMY?

Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Marco Antonio Solís, Chuwi, Fuerza Regida y su cantante Jesús Ortiz Paz se presentarán en vivo.

Pero eso no es todo: Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte también subirán al escenario, así como la Persona del Año 2025 del Latin Grammy, Raphael.

¿QUIÉN PRESENTARÁ LOS LATIN GRAMMY?

El dúo dinámico de Maluma y la actriz, productora y música Roselyn Sánchez serán los anfitriones. Esta será la octava vez que Sánchez presenta los premios. Maluma debuta en el papel de maestro de ceremonias de los Latin Grammy.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LOS LATIN GRAMMY 2025?

Hay un nuevo campo en 2025, para medios visuales, y dos nuevas categorías: música para medios visuales y canción de raíces.

La primera reconoce la música original para películas, programas de televisión, videojuegos y otros medios visuales. Para que un proyecto participe en esta categoría, debe tener ritmos latinos o ser compuesto por alguien de ascendencia iberoamericana.

El premio de raíces se otorgará a los compositores de nuevas grabaciones inéditas que reflejen las tradiciones y raíces de diversas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de origen hispanoamericano, ya sea en español, portugués o lenguas o dialectos indígenas.

La categoría de mejor interpretación urbana/fusión urbana también tiene un nuevo nombre, y sus criterios también han cambiado. Ahora, los remixes son elegibles solo si la versión original de la canción fue lanzada dentro del mismo año de elegibilidad. El porcentaje requerido de elementos urbanos ha aumentado del 51% al 60% para calificar en esta categoría.

¿Quién lidera las nominaciones?

Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 y destronó al productor y compositor Édgar Barrera — conocido por su trabajo con Bad Bunny, Madonna, Karol G, Peso Pluma, Shakira, Grupo Frontera y muchos más— quien anteriormente encabezó la lista en 2023 y 2024 con 13 y 9 nominaciones, respectivamente.

