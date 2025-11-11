Ebenezer Guerra gana en la categoría Artista Revelación del Año en Premios Glamour 2025

El artista Ebenezer Guerra ganó en la categoría Artista Revelación del Año en la premiación Glamour Music Awards 2025 por el exitoso momento en el que se encuentra su carrera musical.

Además de asistir a la gala como uno de los nominados y posteriormente ganadores, Ebenezer tuvo a su cargo una presentación especial con “Bolero”, el tema que lo dio a conocer en septiembre de 2024, cuando debutó de manera oficial en la música.

Apodado “El sol de RD”, Ebenezer encabezó por primera vez la cartelera de Latin Music Tour en Punta Cana, donde amenizó este domingo el ‘pool party’ de la celebración que cada año reúne a los artistas más aclamados.

El joven cantante es considerado el relevo del merengue internacional, según el astro boricua Elvis Crespo, quien representa un padrino en la industria para Ebenezer.

Se recuerda que Elvis Crespo incluyó a Ebenezer Guerra en su más reciente álbum “Poeta Herío” con el sencillo “Borrón y cuenta nueva”, donde también participan La Insuperable y Toño Rosario.

Asimismo, Elvis se unió a Ebenezer para una nueva versión de su clásico de 1998 "Luna llena".

Ebenezer se presentó junto a Elvis en la entrega de Premios Billboard 2025, donde interpretaron la canción que tienen en común, y el puertorriqueño recibió un reconocimiento por su trayectoria.

La semana pasada, ambos actuaron juntos en “La casa de Alofoke”, donde reforzaron su amistad y acordaron continuar trabajando unidos, teniendo como próxima meta el concierto del veterano merenguero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 3 de enero de 2026.