Romeo Santos anuncia 'listening party' de su nuevo álbum en el Madison Square Garden

Romeo Santos anunció este lunes que el 'listening party' de su nuevo álbum se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en el Madison Square Garden, en Nueva York.

La fiesta de escucha, un evento donde el artista ofrecerá un adelanto del disco que estará disponible oficialmente a partir del 28 de noviembre, estará bajo la producción de Cárdenas Marketing Network Events.

El público podrá adquirir sus boletos para a través de la emisora La X 96.3.

La producción discográfica, cuyo título aún se desconoce, representa el sexto álbum de estudio de Santos como solista.

Se recuerda que el multipremiado artista reapareció a finales de octubre en sus redes sociales después de casi 10 meses de ausencia.

Santos tomó una pausa después del cierre de la gira de despedida del grupo Aventura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, donde realizó cuatro funciones a casa llena.

Sin embargo, su nombre no pasó desapercibido durante el 2025, ya que la revista Billboard nombró al cantautor como el segundo mejor artista latino del siglo 21y mencionó su disco "Fórmula Vol.2" entre los 100 álbumes latinos más exitosos del siglo 21.