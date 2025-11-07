Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Grammy 2026

Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026.

El rapero está nominado a nueve premios de canción en la ceremonia de febrero: grabación y álbum del año —la tercera vez que recibe nominaciones simultáneas en esas importantes categorías—, así como interpretación pop de dúo/grupo, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lamar, quien está disfrutando del éxito del exitoso álbum "GNX" del año pasado, tiene 22 premios Grammy en su carrera y 66 nominaciones. "GNX" es su quinto álbum de estudio consecutivo nominado a álbum del año, algo que ningún otro artista ha logrado. Si gana, será su primer premio en esta categoría. Y será solo el tercer álbum de rap en ganar el máximo galardón, después de Outkast en 2004 por "Speakerboxxx/The Love Below" y Lauryn Hill en 1999 por "The Miseducation of Lauryn Hill".

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Lady Gaga está nominada a canción, grabación y álbum del año; es la primera vez que recibe nominaciones en las tres categorías simultáneamente. También podría obtener premios en las categorías de interpretación pop solista, álbum vocal pop, grabación dance pop y álbum vocal pop tradicional.

Antonoff

está nominado dos veces en las categorías de grabación, álbum y canción del año, por su trabajo con Lamar y Sabrina Carpenter. También está nominado por primera vez a la mejor canción de rap por “tv off” con Lamar, con la participación de Lefty Gunplay.

Antonoff y Cirkut se enfrentarán en la categoría de productor del año, no clásico. Si Antonoff gana, igualará el récord de Babyface de más victorias en su carrera en esta categoría, con cuatro.

Eso no es todo. Cirkut está nominado dos veces a grabación y canción del año —por “Abracadabra” de Lady Gaga y “APT”. de Rosé y Bruno Mars—, así como un álbum del año y mejor grabación dance pop.

Además de “Mayhem” de Lady Gaga y “GNX” de Lamar, la categoría de álbum del año se completa con “Man's Best Friend” de Carpenter, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, “Swag” de Justin Bieber, “Let God Sort Em Out” de Clipse, Pusha T y Malice, “Mutt” de Leon Thomas y “Chromakopia” de Tyler, the Creator.

Esta es la primera vez que tres álbumes han sido nominados tanto para álbum de rap como para álbum del año: “GNX”, “Let God Sort Em Out” y “Chromakopia”.

Además, “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny es solo la segunda vez que un álbum completamente en español ha sido nominado al máximo galardón. El primero también fue un lanzamiento de Bad Bunny, en 2023, con “Un Verano Sin Ti”. “Harry's House” de Harry Styles ganó ese año

Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Solo las grabaciones lanzadas comercialmente en los EE. UU. entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 fueron elegibles para las nominaciones. La ronda final de votación de los Grammy, que determina a sus ganadores, tendrá lugar del 12 de diciembre al 5 de enero.

En la categoría de mejor artista nuevo, el grupo femenino internacional Katseye, Olivia Dean, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young competirán entre sí

La categoría de grabación del año está compuesta por “DtMF” de Bad Bunny, “Manchild” de Carpenter, “Anxiety” de Doechii, “Wildflower” de Billie Eilish, “Abracadabra” de Lady Gaga, “luther” de Lamar y SZA, “The Subway” de Chappell Roan y “APT” de Rosé y Bruno Mars.

Rosé, quizás mejor conocida como una cuarta parte del exitoso grupo femenino BLACKPINK, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año

Algunos podrían sorprenderse al ver a Eilish incluida en el grupo, ya que “Wildflower” se lanzó en su álbum de primavera de 2024, “Hit Me Hard and Soft”, antes del período de elegibilidad. Sin embargo, existe una regla de la Academia de la Grabación que permite que se consideren los álbumes lanzados durante el período de elegibilidad de la ceremonia anterior, “siempre que las mismas canciones no se hayan presentado el año anterior y el álbum no haya ganado un Grammy”, con algunas excepciones. Según esa regla, “Wildflower” de Eilish, que no se presentó anteriormente, es elegible.

Canción del año, un premio para los compositores de una canción, que a veces incluyen al intérprete, pero no siempre, se compone de una lista casi idéntica a la de grabación del año, excepto que Roan se reemplaza por “Golden” de la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.

“Los Premios Grammy son nuestra oportunidad para honrar a las personas que hacen que esta comunidad sea tan vibrante, y los nominados de este año nos recuerdan el increíble talento que impulsa la música”, dijo el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., en un comunicado. “Desde talentos emergentes hasta íconos influyentes, estos nominados reflejan el amplio y diverso panorama musical actual, y me emociona celebrarlos en las próximas semanas”.

También hay varios nominados por primera vez este año, incluidos Tate McRae, Zara Larsson y Pink Pantheress.

Los Premios Grammy 2026 se transmitirán el 1 de febrero en vivo por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.