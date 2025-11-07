Grammy 2026: Ausencias y sorpresas en las nominaciones

Ya están aquí los nominados a los premios Grammy 2026 , y ¿quién más sino Kendrick Lamar lidera la lista de este año con nueve nominaciones gracias al éxito de “GNX” de 2024?

Es un cartel prometedor, pero como cada año, hubo algunos artistas que lograron entrar en la codiciada lista el viernes y otros que no. En 2026, las sorpresas y las ausencias no faltarán.

La entrega de los premios Grammy 2026 se transmitirá en vivo el 1 de febrero por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Los pesos pesados ​​del hip-hop son reconocidos en el premio principaL

Es el mundo de Lamar, pero lo comparte. Este año, por primera vez, hay tres lanzamientos nominados tanto en la categoría de álbum de rap como en la de álbum del año. Se trata de “GNX” de Clipse, “Let God Sort Em Out” de Pusha T y Malice, y “Chromakopia” de Tyler, the Creator.

En el pasado, los Grammy han sido criticados por su falta de diversidad: artistas de color y mujeres excluidos de los premios principales; estrellas del rap y del R&B contemporáneo ignoradas. ¿Es esto un símbolo de un nuevo cambio?

La categoría de mejor artista nuevo excluye al rap y al country

A pesar de la atención que recibe el hip-hop en la categoría de álbum del año, el rap brilla por su ausencia en la lista de nominados a mejor artista nuevo este año. Lo mismo ocurre con el country. No se equivoquen: Katseye, Olivia Dean, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young conforman una excelente lista, pero ¿qué hay de Ella Langley? ¿Y Megan Moroney?

Billie Eilish ha vuelto

Billie Eilish, una de las favoritas de la Academia de la Grabación, está nominada a dos premios este año: canción y grabación del año, ambos por su tema “Wildflower”. Esto puede sorprender a algunos aficionados a las ceremonias de premios: solo las grabaciones lanzadas comercialmente en Estados Unidos entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 eran elegibles para las nominaciones. “Wildflower” se lanzó en mayo de 2024, en su último álbum, el aclamado por la crítica “Hit Me Hard and Soft”. Entonces, ¿por qué se le permite a Eilish competir de nuevo en 2026?

Existe otra regla que establece que “las canciones de un álbum publicado durante el período de elegibilidad del año pasado son elegibles en el período de elegibilidad actual, siempre que esas mismas canciones no se hayan presentado el año anterior y el álbum no haya ganado un premio Grammy”.

Existen algunas excepciones. La regla excluye varias categorías, incluidas todas las clásicas. Pero dado que «Wildflower» no se había presentado previamente —y se presentó como tema de un álbum—, cumple con los requisitos. ¿Acaso esto perjudicará la oportunidad de otros de llevarse uno de los premios principales? Solo el tiempo lo dirá.

Las nuevas categorías de países generan confusión

Este año hubo algunos cambios en los Grammy, entre ellos la creación de la categoría de mejor álbum de country tradicional, mientras que la categoría existente de mejor álbum de country pasó a llamarse mejor álbum de country contemporáneo. (Beyoncé ganó el premio al mejor álbum de country en los Grammy de 2025 por “Cowboy Carter”). No estaba claro en qué se diferenciarían ambas categorías, y aún no lo está.

La categoría de música country tradicional incluye “Dollar A Day” de Charley Crockett, “American Romance” de Lukas Nelson, “Oh What A Beautiful World” de Willie Nelson, “Hard Headed Woman” de Margo Price y “Ain't In It For My Health” de Zach Top.

Y en la categoría de country contemporáneo se encuentran “Patterns” de Kelsea Ballerini, “Snipe Hunter” de Tyler Childers, “Evangeline vs. The Machine” de Eric Church, “Beautifully Broken” de Jelly Roll y “Postcards from Texas” de Miranda Lambert

¿Es que este último se inclina más hacia el country “crossover”? Usted decide.

Y que conste en acta que Morgan Wallen no presentó su exitoso álbum, “I'm the Problem”, para su consideración.

¿Qué pasa con The Weeknd?

En la ceremonia de los Premios Grammy de 2025, The Weekndpactuó por primera vez desde 2017. Como muchos recordarán, en 2020 criticó duramente a los Grammy, calificándolos de "corruptos" tras no recibir ninguna nominación a pesar de haber lanzado un álbum de gran éxito. "Me deben transparencia a mí, a mis fans ya la industria", escribió en redes sociales.

En el evento de 2025, el director ejecutivo de los Grammy, Harvey Mason Jr., presentó a The Weeknd afirmando que comprendía las medidas y enumeraba todas las que la academia había tomado para solucionarlo.

"Hemos renovado por completo nuestra membresía, incorporando a más de 3000 mujeres con derecho a voto. El electorado de los Grammy es ahora más joven, casi el 40 % son personas de color y el 66 % de nuestros miembros son nuevos desde que iniciamos nuestra transformación", afirmó. “En los últimos años, hemos escuchado, hemos accionado y hemos cambiado”.

Sin embargo, en 2026, el álbum «Hurry Up Tomorrow» de The Weeknd fue elegible y presentado para su consideración a los Grammy en más de una docena de categorías, incluyendo álbum, canción y grabación del año. No figura en la lista de nominados de 2026.

¡Den paso al K-pop!

El año pasado, el K-pop estuvo ausente de las principales categorías de los Grammy 2026. Para los fans del género, esto resultó extraño, sobre todo considerando la prolífica producción de los miembros de BTS que lanzaron material en solitario: «Right Place, Wrong Person» de RM, «Hope on the Street, Vol. 1» de J-Hope y «Muse» de Jimin, entre otros. (Como grupo masculino, BTS ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su carrera). Este año, la situación cambia un poco.

Rosé, quizás mejor conocida como una de las integrantes del exitoso grupo femenino BLACKPINK, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año por “APT.”, su megaéxito con Bruno Mars.

La canción del año —que se otorga a los compositores de un tema, que a veces incluye al intérprete pero no siempre— también incluye “Golden” de la banda sonora de “KPop Demon Hunters”.

Timothée Chalamet consigue su primera nominación al Grammy

Así es. El actor está nominado a mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales por “A Complete Unknown”, por su interpretación del gran Bob Dylan. Pero la competencia es dura: tendrá que superar a “Wicked”, “KPop Demon Hunters”, “Sinners” y “F1 the Album”.

No es el único nominado por primera vez que sorprende: la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y el Dalai Lama están nominados en las categorías de audiolibro, narración y grabación de cuentos. Steven Spielberg también está nominado en la categoría de película musical por “Music By John Williams”.

¿El futuro de los Grammy es español? ¿O es solo el efecto Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los principales nominados este año, haciendo historia con su aclamado álbum “Debí Tirar Más Fotos”. Es apenas el segundo álbum completamente en español nominado en la categoría de Álbum del Año. ¿El primero? También fue Bad Bunny: en 2023, con “Un Verano Sin Ti”. Ese año, “Harry's House” de Harry Styles ganó.

Esto plantea algunas preguntas. ¿Los Grammy reconocen cada vez más la música en español, o es Bad Bunny una excepción? Llama la atención la ausencia en la lista de nominados de 2026 de “111XPANTIA” de Fuerza Regida, que este año se convirtió en el álbum de música mexicana con la mejor posición en las listas. En un momento dado, llegó al número 2 del Billboard 200, justo debajo de Bad Bunny, marcando la primera vez que dos álbumes en español ocupaban ambos primeros puestos. En su lugar, el EP colaborativo de Fuerza Regida con Grupo Frontera, “Mala Mía”, es el nominado.

El lunes se anunció que todos los miembros votantes de los Latin Grammy fueron invitados a unirse a la Academia de la Grabación como parte de su nueva promoción de miembros de 2025. Habrá que esperar para ver los resultados, pero quizás un electorado cada vez más diverso y en constante evolución podría traducirse en una mayor apertura hacia los artistas latinos en el futuro.

Jack Antonoff regresa

El año pasado, Antonoff no recibió ninguna nominación en la categoría de productor del año (música no clásica) , y esta desafortunada tendencia continúa este año. Resultó inusual, ya que anteriormente se había alzado con el premio tres años consecutivos. (Dan Nigro, conocido por su trabajo con Chappell Roan y Olivia Rodrigo, se llevó el galardón en 2025).

Pero no todo son malas noticias: este año está empatado en el segundo lugar con más nominaciones a los Grammy, reconocidos principalmente por su trabajo con Lamar y Sabrina Carpenter, con siete.