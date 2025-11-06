Juan Luis Guerra y Sting, cantando en español, unidos por "Estrellitas y duendes"

Por primera vez en la historia, dos de los artistas más reconocidos y admirados del mundo, Juan Luis Guerra y Sting, se unen para presentar una nueva versión del éxito internacional del artista dominicano, “Estrellitas y Duendes”.

El tema y su video oficial estarán disponibles hoy a nivel mundial en todas las plataformas digitales, informaron los artistas.

Lanzada originalmente en 1990 como parte del emblemático álbum Bachata Rosa, “Estrellitas y Duendes” se convirtió rápidamente en uno de los clásicos más queridos y perdurables de la música latina.

Ahora, 35 años después, la canción regresa en una versión única que une el celebrado sonido de Guerra con la sensibilidad artística de Sting.

En esta nueva colaboración, Sting — manejado por Martin Kierszenbaum y Cherrytree Music Company — sorprende a todos al entonar la canción completamente en español, ofreciendo una interpretación profundamente emotiva que honra la esencia del tema mientras aporta su estilo característico y su profunda carga emocional.

Video Juan Luis Guerra 4.40 - Estrellitas y Duendes feat. Sting (Official Video).



“Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso,” expresó Juan Luis Guerra. “Su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a ‘Estrellitas y Duendes.’ Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un gran regalo y privilegio.”

“Siempre he admirado el trabajo de Juan Luis Guerra”, dijo Sting. “Su composición tiene extraordinaria elegancia y profundidad, y fue un honor ser parte de esta nueva interpretación.”

El video, filmado en el legendario Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, captura la conexión genuina entre ambos artistas durante una íntima sesión en el estudio, llena de mutuo respeto y energía creativa.

Entre los dos, estas leyendas acumulan un legado extraordinario. Juan Luis Guerra, uno de los artistas latinos más premiados de la historia, ha recibido 3 premios Grammy y 31 Latin Grammy, mientras que Sting, tanto como solista como líder de The Police, ha obtenido 17 premios Grammy, además de un Golden Globe, un Emmy y múltiples nominaciones al Oscar. Juntos representan más de cinco décadas de excelencia e innovación musical.

Juan Luis y Sting se unen en la grabación de una nueva versión del clásico "Estrellitas y duendes".

Esta histórica colaboración es mucho más que un dúo; es un encuentro de mundos, lenguajes y legados. La nueva versión de “Estrellitas y Duendes” invita al público a redescubrir un clásico renacido, una canción de amor que conquistó millones de corazones, reforzando el estatus de Guerra como una de las figuras más influyentes de la música latina. El impacto de esta canción ayudó a que Bachata Rosa alcanzara el éxito internacional, otorgándole al admirado artista un Latin Grammy e introduciendo la bachata a audiencias de todo el mundo.

El sencillo y el video oficial están disponibles desde este jueves de noviembre de 2025, en todas las plataformas digitales y servicios de streaming.