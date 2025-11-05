Rosalía: "Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría estudiando teología"

"Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología", afirma tajante Rosalía en una reflexión sobre su nuevo disco, 'Lux', un trabajo "maximalista" frente a su anterior álbum, 'Motomami' (2022), que describe como "minimalista".

La artista española hace estas declaraciones en una entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe en el Frontón Beti Jai (Madrid) que se ha publicado este miércoles en Youtube, después de unas jornadas polémicas en las que se han ido dando píldoras de su nuevo trabajo que han finalizado en la filtración total de 'Lux', aunque oficialmente el lanzamiento es este viernes.

"Creo que la mejor ficción es la que tiene esa especie de línea difusa entre lo personal y lo universal, entre lo detallado y lo abstracto. Tiene que haber una especie de verdad mía, pero al mismo tiempo, creo que se trata de lo otro. Si estás escribiendo desde este lugar puedes cantar desde este lugar", dice Rosalía en las imágenes previas a la entrevista.

La catalana asegura que se prometió a si misma hacer un álbum en el que" iba a terminar las reflexiones, a terminar la canción, a seguir adelante hasta el final", y reconoce que ahora que 'Lux' está terminado y es el momento de compartirlo, el tiempo que ha invertido le ha enseñado a tener paciencia.

"Han sido tres años y muchas cosas pasan" en ese tiempo en el que Leonard Cohen fue una gran inspiración para ella. "Me gustaba que él solía decir: ‘Olvida tu ofrenda perfecta, todo tiene una grieta, así es como entra la luz, y eso es lo que yo quería y por eso se llama ‘Lux’", afirma en la entrevista.

Rosalía recuerda que se encerró mucho tiempo en el estudio para este trabajo, "leyendo y escribiendo una y otra vez".

"Después de 'Motomami' necesitaba parar en seco, leer y estudiar más. Si “no tuviera una carrera musical estaría en la universidad estudiando probablemente teología", dice, "ampliar mis horizontes. Comprender como la gente concibe y entiende la santidad de forma diferente".

'Lux', dice, tiene parte de ella, pero "creo que la mejor ficción es la que tiene esa línea difusa. Hay una línea difusa, como un punto de cambio entre lo personal y lo universal, entre lo detallado y lo abstracto, quizá entre lo implícito y lo que no. Son ambas", dice intercalando el inglés y el español.

Rosalía destaca el momento en el que cantó acompañada por la Sinfónica de Londres: "Se me ponían los pelos de punta siempre, incluso he llorado", dice sobre la canción 'Berghain', que se pudo ver y escuchar al completo en Youtube y otras plataformas digitales, despertando una gran expectación, convirtiéndose en número 1 en España y situándose en séptimo puesto a nivel mundial en Spotify.

El álbum llega más de tres años después del éxito de 'Motomami' (2022) y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

En él, Rosalía canta hasta en 13 idiomas, aunque el castellano sea la espina dorsal del proyecto, con versos de lenguas tan diversas como el ucraniano, el japonés, el mandarín, el inglés o el catalán, lo que da una idea de la vocación universal del mismo.

La edición digital de 'Lux' está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18.

El disco incluye canciones con títulos como 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Sauvignon Blanc', 'La rumba del perdón', 'La perla', 'Reliquia' y 'Mio cristo', en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.