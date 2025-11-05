Romeo Santos revela un adelanto del primer sencillo de su nuevo álbum con video de “La casa de Alofoke”

Romeo Santos está de vuelva a la escena musical tras su exitosa gira con Aventura el año pasado y su ausencia de 10 meses de redes sociales.

El viernes, “El rey de la bachata” se disfrazó de Ace Ventura durante la noche de Halloween para anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum que saldrá el próximo 28 de noviembre, antes de revelar este martes un adelanto del primer sencillo incluido en el disco.

La estrella de la música latina sorprendió a sus fanáticos con el video en sus historias de Instagram, donde aparecían varios participantes del reality “La casa de Alofoke” en medio de la convivencia que mantiene una audiencia fija de más de un millón de espectadores diarios.

El clic corresponde al momento en el que Manuel de la Cruz (La Fruta) expresa su decepción ante las acciones de Gracie Bon.

“No me le tiren más dardos”, escribió Santos, quien al mismo tiempo se declaró ‘Team Fruta’.

Santos, volvió a sorprender a sus seguidores durante la celebración de Halloween. Como ya es tradición, el artista salió a las calles de Nueva York con un disfraz que no pasó desapercibido: esta vez encarnó al icónico personaje Ace Ventura, interpretado por Jim Carrey.