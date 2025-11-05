Nicol Peña: “Estoy muy emocionado de volver a mi tierra y compartir música hecha con el corazón”

El destacado acordeonista Nicol Peña regresa al país con el firme propósito de retomar su espacio en la escena musical dominicana, tras quince años residiendo en los Estados Unidos.

Este retorno inicia con la promoción de sus más recientes temas: “Alaska”, “La mujer es una fiera” y “Después de ti”, tres cortes musicales que reflejan su estilo inconfundible y su compromiso con mantener viva la esencia del merengue típico.

El músico planea realizar una intensa agenda promocional en medios de comunicación y presentaciones en vivo, reafirmando su conexión con el público que siempre ha apoyado su carrera.

“Estoy muy emocionado de volver a mi tierra, reencontrarme con mi gente y compartir nueva música hecha con el corazón”, expresó Nicol Peña.

El artista promete continuar aportando al desarrollo del género típico con fusiones innovadoras, pero sin perder su raíz tradicional.

El proyecto musical de Nicol Peña está bajo la sombrilla de la empresa del reconocido empresario artístico y radial Aureliano Guzmán, AG Producciones.