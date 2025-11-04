Wilfrido Vargas: el festival de merengue en Jarabacoa "es una bendición para nuestra música"

El legendario merenguero Wilfrido Vargas está listo para hacer vibrar al público una vez más en el "Super Ultra Mega Merengazo", que se realizará este domingo 9 de noviembre en Jarabacoa.

“Este festival es una bendición para nuestra música y para el ritmo que amo tanto. El merengue ha sido mi razón de ser y me ha dado mucha felicidad durante toda mi carrera”, afirmó el artista.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, que ha marcado el rumbo del merengue a nivel global, Vargas promete una actuación llena de la energía y pasión que lo caracterizan como el rey mundial del merengue.

“En cada concierto del Super Ultra Mega Merengazo me reinvento y disfruto con mucha pasión cada aplauso que recibo. Compartir con mis compañeros en esta gran fiesta del merengue es una verdadera celebración cargada de emoción, amor y la pasión que siento cada vez que subo al escenario en mi país”, expresó el maestro Wilfrido Vargas.

Wilfrido Vargas no es solo un músico; es un ícono cultural. Con éxitos que han marcado generaciones como “El Africano”, “Volveré” y “La Medicina”, ha llevado el merengue a los escenarios más importantes del mundo, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Su creatividad e innovación han dejado una huella imborrable en la historia del merengue, inspirando a nuevas generaciones de músicos, cantantes y bailadores.

La edición de este año será aún más especial, ya que se rendirá homenaje a otra leyenda del merengue, Héctor Acosta “El Torito”. Vargas se siente honrado de participar en este tributo: “Me siento privilegiado de estar presente cada año en este festival, pero más aún este año, cuando rendiremos homenaje a una leyenda como Héctor Acosta ‘El Torito’. Es un honor compartir este escenario con él y con todos los grandes artistas que estarán allí.”

Una invitación a la Fiesta del Merengue

Wilfrido Vargas extiende una cordial invitación a todos los amantes de la música tropical y caribeña para unirse a esta gran celebración: “Invito a todos los amantes del merengue, la música tropical y caribeña, y la cultura folclórica a no perderse este espectáculo único el próximo domingo 9 de noviembre en la Confluencia de Jarabacoa".

Además de Wilfrido y “El Torito", en la cartelera figuran Sergio Vargas, Omega, El Rubio del Acordeón, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, El Conjunto Quisqueya, Yovanny Polanco, Victor Roque / La Gran Manzana y Peña Suazo.

Por igual, Aramis Camilo, Raquel Arias, Pochy Familia, El Jefrey, Kinito Méndez, Steffany Constanza, Krisspy y Osvaldo.

Este festival no solo es una celebración del merengue, sino también un tributo a la identidad cultural y musical de la República Dominicana, expresó el productor Luis Medrano.

También agradeció en especial al presidente de la República, Luis Abinader, por su respaldo, así como al patrocinador principal Banreservas y a todos los demás patrocinadores que contribuyen a mantener viva la tradición del merengue y la música nacional.