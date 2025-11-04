Se publica por error durante unos minutos un segundo tema de ‘Lux’ de Rosalía

‘Reliquia’, un segundo tema de Rosalía extraído de su disco ‘Lux’, ha sido publicado este martes por sorpresa a causa de un error, por lo que solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos.

El error, reconocido a EFE por la discográfica, ha llegado desde la matriz de la compañía en Estados Unidos, con la que la artista tiene su contrato.

En realidad, el lanzamiento estaba previsto para esta misma semana, antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

De momento se desconoce el día que ‘Reliquia’ verá definitivamente la luz.