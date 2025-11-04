Fefita La Grande: alma y leyenda del merengue da prioridad al festival en Jarabacoa

La "Reina" y "Mayimba" Fefita La Grande reafirmó su compromiso con la música dominicana al rechazar ofertas en el extranjero para priorizar su participación en un evento local masivo como lo es el Super Ultra Mega Merengazo 2025, este domingo 9 en Jarabacoa.

"Me llamaron para unas presentaciones en Nueva York y dije: 'Yo no cambio el Super Ultra Mega Merengazo por nada'", declaró la icónica artista. "Además, es un compromiso con el amor de mi vida, que es el merengue y la patria", agregó.

Fefita, reconocida como patrimonio nacional viviente del merengue típico, describe el evento como una experiencia de "adrenalina y emociones desbordantes".

Para "La Mayimba", subir al escenario este domingo 9 de noviembre en La Confluencia de Jarabacoa representa una "inyección de alegría, de felicidad, de nuevas energías" que la hacen sentirse "más que feliz".

La artista expresó una inmensa satisfacción por la prominencia del merengue típico en el festival de este año.

"Cuando vi que estaremos 5 agrupaciones típicas dije: '¡Bendito sea Dios! ¡Cuánta felicidad siento porque el merengue típico está en lo más alto de la popularidad nacional!'", expresó.

Un punto adicional para Fefita es el reconocimiento que se le hará a Héctor Acosta "El Torito" durante el evento.

"Me agrada mucho más porque le harán un reconocimiento a mi hijo, Héctor Acosta 'El Torito'".

Junto a colegas del género como Krisppy, Yovanny Polanco, Raquel Arias y Rubio Acordeón, Fefita agradece que el merengue típico sea una parte integral e importante de este festival.

"He estado en los tres festivales pasados y he sentido una vibra positiva, un ambiente de disfrute vibrante, las gentes gozando y bailando con alegría y orgullo nacional", afirmó.

La Mayimba extendió su gratitud a las autoridades y organizadores: "Estoy agradecida de Dios, del presidente Luis Abinader por apoyar este evento, de todos los patrocinadores y de mi querido Luis Medrano por invitarme cada año".

El evento: "El Super Ultra Mega Merengazo" se desarrollará partir de las 12 del mediodía con 21 estrellas del "ritmo más alegre del mundo".